Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Появились сведения о задержании замначальника Генштаба ВС РФ

Появились сведения о задержании замначальника Генштаба ВС РФ

«Коммерсантъ»: по делу о махинациях задержан замначальника Генштаба Шамарин
23 мая 2024, 09:52
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.


Сообщается, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у Шамарина прошел обыск. Стало известно, что его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Ранее сообщалось, что был задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Начальник исправительной колонии задержан в Орловской области

Задержан инспектор ДПС, пропустивший машину с убийцей московского байкера

В Омске задержан священник, выставивший на киот икону с изображением Бандеры
#скр
#дело
#минобороны
#задержание
Стало известно, за что задержан замначальник Генштаба ВС РФ
SHOT: Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина подозревают в получении взятки
23 мая 2024, 10:07

Фото: iStock/blinow61

Замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу о предполагаемых махинациях у Шамарина прошел обыск. Стало известно, что его доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

13 мая был задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Замминистра обороны РФ Иванов переоформил дорогой мотоцикл на своего отца

Названа чудовищная сумма взятки, которую получил замминистра обороны Иванов

Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов
#скр
#дело
#мотоцикл
#часы
#радио
#ук
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше оторвавшийся от истребителя топливный бак упал вблизи жилых домов
Польский МиГ-29 потерял топливный бак в ходе учебного полёта
23 мая 2024, 09:59

Фото: iStock/Ryan Fletcher

Польский истребитель МиГ29 в ходе учебного полёта потерял топливный бак, который упал вблизи жилых строений. Об этом главное командование ВС Польши написало на своей странице в соцсети Х.
Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Курово-Баневске, в 30 километрах от границы с Калининградской областью.

Отмечается, что упавший бак был пустой. В результате этого инцидента никто не пострадал, жилые постройки также не были задеты.

Из открытых источников следует, что истребитель приписан к 22-й базе тактической авиации в Мальборке, где базируются ещё несколько таких самолётов.

Подчеркнём, что по данным прошлого года в ВВС Польши насчитывалось 22 истребителя МиГ-29. Однако позднее часть их них передали украинским войскам.

Читайте также:

Польша подняла в небо авиацию из-за России

Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет

В Польше нашли путь к стабильному миру в Восточной Европе
#польша
#топливо
#истребитель
#инцидент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При пожаре в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья погибли шесть человек
23 мая 2024, 09:32

Фото: iStock/Distortion Media

Шесть человек стали жертвами пожара в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Уточняется, что площадь возгорания составила 80 кв. м. По данным оперативных служб, двухэтажный дом горел по всей площади.

Отмечается, что шесть человек погибли. Пострадавшую женщину доставили в больницу. Согласно информации областного главка МЧС РФ, открытое горение ликвидировали в 08:55 мск.

Ранее сообщалось, что взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев. В результате пожара есть один пострадавший, его доставили в больницу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В центре Белгорода прогремели десятки взрывов

Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках

МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность
#пожар
#подмосковье
#мчс
#спасатели
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках
«Ъ»: следователи СКР предстанут в суде за рекордные взятки
23 мая 2024, 08:59

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Возбуждено уголовное дело о крупнейших в истории России взятках. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Экс-руководитель следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев, обвиняется в десяти случаях получения взяток на общую сумму более 1,5 миллионов долларов, 2718 биткоинов, что эквивалентно 7,3 миллиарда рублей и еще 1,3 миллиона долларов. Отмечается, что в своей работе Тамбиев ставил исключительно корыстные цели.

Согласно информации следствия, его сообщником, стала бывший следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко. Коллеги преступников утверждают, что их действия подорвали доверие к правоохранительным органам.

Уточняется, что за время службы в столичном СКР Тамбиев накопил связи в судебной системе столицы, что делает невозможным объективное рассмотрение дела в Москве.

Читайте также:

Стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов

МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность

Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова
#мо
#скр
#имущество
#взятка
#суд
#деньги
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка заколола брата ножом
На Ямале россиянка заколола брата на встрече родственников из-за старых обид
23 мая 2024, 08:31

Фото: istock / zoka74

В Ямало-Ненецком автономном округе 37-летняя женщина подозревается в убийстве 50-летнего брата. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.
21 мая женщина пришла на встречу с родственниками. Во время семейного застолья она вспомнила старую обиду на брата. Взяла кухонный нож и нанесла ему не менее трех ударов. Он скончался на месте.

Полицейские задержали женщину, выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за учиненную расправу над сожителем. Новое преступление она совершила в период условно-досрочного освобождения.

Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Известно об этом стало от источника в мордовской колонии, где мужчина отбывает срок. Там рассказали, что за 22 года он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Запорожье пьяные знакомые матери скинули детей с пятого этажа

«Оторвал ограничитель с окна»: Жену участника СВО жестоко избили утюгом в Москве

Двадцать пострадавших на рейсе Singapore Airlines находятся в реанимации
#преступление
#нож
#женщина
#полицейские
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность
МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки 700 тысяч рублей за халатность
23 мая 2024, 08:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Заводский районный суд Кемерово обязал МВД выплатить семье убитой 23-летней Веры Пехтелевой денежную компенсацию, размер которой составляет 700 тысяч рублей. Об этом информирует издание «Аргументы и факты».
Уточняется, что изначально семья погибшей требовала 7,5 миллионов рублей за халатность правоохранителей. В отношении сотрудников дежурной части городского управления МВД в Кемерове, которые проигнорировали звонок об убийстве Веры Пехтелевой, было возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла в 2020 году. 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее экс-бойфренд Владислав Канюс, когда она пришла к нему забрать вещи. Он нанес девушке 56 телесных ранений, после чего задушил ее шнуром от утюга. Процесс пыток длился 3,5 часа. Соседи неоднократно вызывали полицейских, но на вызов никто не приехал. Затем они своими силами вскрыли дверь, однако Пехтелева к тому моменту была уже мертва.

Преступника приговорили к семнадцати годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

Читайте также:

Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines превысило 70 человек

Отец бежавшей от родни чеченки впервые прокомментировал обвинения в ее избиении

Толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО с криком «свошный ушлепок»
#мвд
#трагедия
#семья
#вещи
#дом
#уголовное соседи
#кемерово
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лапали и били электрошокером: В Красногорске двое подростков издевались над девочкой
В Подмосковье двое подростков раздели и избили электрошокером школьницу
23 мая 2024, 08:09

Фото: iStock/Boyloso

В подмосковном Красногорске двое подростков издевались над 13-летней школьницей в салоне автомобиля, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, вечером 21 мая 13-летняя жительница Красногорска сказала матери, что пойдёт гулять с собакой. На самом же деле девочка ушла гулять в компанию с парнями постарше.

Спустя некоторое время все знакомые школьницы разошлись, и она осталась одна с двумя парнями 15 и 16 лет в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Подростки начали агрессивно приставать к девочке «целовать её и жёстко лапать под одеждой». Школьница стала сопротивляться, после чего её начали бить электрошокером.

Всё это время девочку искали мама и старшая сестра. К счастью, им удалось заметить во дворе странную «семёрку». С боем они вытащили из машины раздетую и заплаканную школьницу.

Подростки попытались скрыться на автомобиле, однако, вскоре полиции удалось задержать их.

Читайте также:

МВД выплатит семье убитой 23-летней россиянки компенсацию за халатность

РБК: В редакции журнала «Компания» в Москве прошли следственные действия

Подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки задержали в Москве
#красногорск
#насилие
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В центре Белгорода прогремели десятки взрывов
В Белгороде на фоне тревоги прогремела серия из двух десятков взрывов
23 мая 2024, 06:35

Фото: istock / dzika_mrowka

В центре Белгорода прозвучала серия взрывов. Сейчас в городе звучит сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.
В центре Белгорода, около Соборной площади, была слышна канонада из нескольких десятков взрывов на фоне предупреждения о ракетной опасности и повторно включённой сирены.

За 15 минут до этого, в Белгороде также звучала сирена, на фоне которой также была слышна серия взрывов.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Киева устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор.

Читайте также:

Слуцкий раскрыл, кто экранизирует сериал о Жириновском

Патруль проехал по пляжу в Анапе и возмутил туристов

Жителям освобожденной части Харьковской области начнут выдавать российские документы

#новости
#белгородская область
#взрыв
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В редакцию журнала «Компания» в Москве нагрянули силовики
РБК: В редакции журнала «Компания» в Москве прошли следственные действия
22 мая 2024, 23:36

Фото: istock / artolympic

В Москве в редакцию делового журнала «Компания» пришли правоохранительные органы с обысками. Об этом стало известно РБК от осведомленного источника.
Следственные действия могут быть связаны с расследованием вымогательства у топ-менеджеров «Ростеха», уточняет информагентство. По данным РБК, правоохранители могли узнать негативные факты, расследуя дело Telegram-канала «Адские бабки» о вымогательстве у госкорпорации.

Как сообщает РЕН ТВ, в доме, где проводят следственные действия, якобы находится одна из квартир экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, находящегося под арестом по делу о взятке.

Деловой журнал «Компания» издается с 1997 года.

Ранее экс-полковник Михаил Тимошенко указал на нестыковку в деле генерала Ивана Попова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки задержали в Москве

Россиянину дали 17 лет колонии за госизмену и три диверсии

В Подмосковье глухой мужчина погиб из-за глухой сожительницы, не пустившей его домой
#дело
#журнал
#новости
#обыски
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф