Задержан житель Уссурийска, обещавший оторвать уцелевшую ногу ветерану СВО

Фото: istockphoto/Alvaro Moreno Perez
Правоохранители Уссурийска задержали местного жителя, который оскорблял участника специальной военной операции на месте парковки для инвалидов. Хам угрожал бойцу, потерявшего ногу под Угледаром, «оторвать и вторую».
Конфликт начался, когда автовладелец поставил свою машину на место парковки для инвалидов. Участник СВО сделал ему замечание, после чего услышал множество оскорблений. Уссуриец назвал бойца мразью и пригрозил лишить его и второй конечности. Ветеран успел зафиксировать номер машины наглеца и предал инцидент огласке. Происшествием тут же заинтересовались правоохранители.
По имеющимся данным полицейские быстро вычислили грубияна и задержали его. Выяснилось, что 30-летний подозреваемый ранее 15 раз привлекался к ответственности за нарушения в сфере привлечения мигрантов к труду, а также за несоблюдение правил дорожного движения. У него накопилось множество неоплаченных штрафов. Теперь к ним могут добавиться две уголовные статьи — за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганство.
Боец с позывным Кипиш, уже лишившись ступни в бою под Угледаром, ползком вытащил из-под огня четверых боевых товарищей и доставил их к пункту эвакуации. Там он дождался, пока их отправили в тыл, и только после этого позволил вывезти себя самого.
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По имеющимся данным полицейские быстро вычислили грубияна и задержали его. Выяснилось, что 30-летний подозреваемый ранее 15 раз привлекался к ответственности за нарушения в сфере привлечения мигрантов к труду, а также за несоблюдение правил дорожного движения. У него накопилось множество неоплаченных штрафов. Теперь к ним могут добавиться две уголовные статьи — за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганство.
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Александр Бойцов