На жителя Красноярского края завели дело за призывы к расправе над бойцами СВО

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В Красноярском крае мужчина стал фигурантом уголовного дела о призывах насилию над участниками специальной военной операции. Об этом сообщает УФСБ России по краю.
По данным ведомства, 37-летний житель Емельяново на личном YouTube-канале разместил ролик с призывами к совершению насильственных действий против российских военнослужащих — участников спецоперации. Силовики весь задокументировали неприемлемый контент и приложили к уголовному делу.
Если россиянина признают виновным, то ему может грозить наказание до пяти лет тюремного заключения.
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Алина Юрчак