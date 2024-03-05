Задержанный во Владивостоке иностранец объяснил, зачем разрисовал памятник

Фото: istock / Benjamin Clapp
Сделавший надписи на мемориале «Поспеловская батарея» иностранный гражданин не знал, что это памятник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как утверждает собеседник агентства, молодые люди намеревались только оставить собственные имена, как на обычной стене.
О появлении записей на одной из стен Поспеловской батареи Владивостокской крепости стало известно 4 марта. 23-летний уроженец Узбекистана нанес из аэрозольного баллончика романтическую надпись «Akosh+Sasha», что увидели очевидцы. Они записали происходящее на камеру и опубликовали в Сети.
Теперь нарушителю грозит штраф до 3 миллионов рублей, а также до трех лет лишения свободы.
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О появлении записей на одной из стен Поспеловской батареи Владивостокской крепости стало известно 4 марта. 23-летний уроженец Узбекистана нанес из аэрозольного баллончика романтическую надпись «Akosh+Sasha», что увидели очевидцы. Они записали происходящее на камеру и опубликовали в Сети.
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Алина Юрчак