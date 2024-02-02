Задержанного в Аргентине россиянина могут выдать Украине

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Россиянин, которого по запросу Украины задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, освобожден аргентинским судом под подписку о невыезде из государства. Об этом информирует РИА Новости.
По информации Госбюро расследований Украины, задержанный является сыном российского бизнесмена Игоря Чуркина. В ведомстве заявили, что молодой человек путем обмана пытался сохранить бизнес на Украине за счет государственного банка. Владелец ООО «Львовские автобусные заводы» взял кредит на крупную сумму под залог имущества, потратил средства на свое усмотрение и после не вернул деньги, но и лишаться имущество не хотел.
Бизнесмен придумал схему, в которой проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком блокируется. Он намеренно подал ложное заявление о совершении уголовного правонарушения представителями банка. Отмечается, что обвинения были в придуманном особо тяжком правонарушении.
В настоящий момент решает вопрос об экстрадиции мужчины на Украину.
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Бизнесмен придумал схему, в которой проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком блокируется. Он намеренно подал ложное заявление о совершении уголовного правонарушения представителями банка. Отмечается, что обвинения были в придуманном особо тяжком правонарушении.
«Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин», — заявила заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.Читайте также:
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Алина Юрчак