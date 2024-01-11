«Загадочное самовозгорание»: В Москве женщина заживо сгорела в своей квартире

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В Москве на проезде Шокальского женщина заживо сгорела в собственной квартире при загадочных обстоятельствах, пока ее муж мирно спал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина рассказал следователям, что не понимает, как жена могла загореться. По его словам, дома они были одни, а он уже спал, когда все произошло. Он также отметил, что в доме не было спичек, а с женой они жили дружно.
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