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«Загадочное самовозгорание»: В Москве женщина заживо сгорела в своей квартире

В Москве при загадочных обстоятельствах заживо сгорела женщина
11 января 2024, 19:27
Фото: iStock/DarthArt

Фото: iStock/DarthArt

В Москве на проезде Шокальского женщина заживо сгорела в собственной квартире при загадочных обстоятельствах, пока ее муж мирно спал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно сообщению, все случилось 8 января. По словам мужчины, он проснулся от страшного крика своей супруги. Он увидел, как его жена бежит по коридору, вся охваченная огнем. Он быстро накинул на нее одеяло, потушил и сразу вызвал скорую помощь. К моменту приезда медиков, пострадавшая уже была без сознания. Ее экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с ожогами 65% тела. Однако спасти ее не удалось, она умерла, не приходя в сознание.

Мужчина рассказал следователям, что не понимает, как жена могла загореться. По его словам, дома они были одни, а он уже спал, когда все произошло. Он также отметил, что в доме не было спичек, а с женой они жили дружно.

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Появились жуткие подробности смерти Волкодава
Перед смертью Волкодав сошел с ума от жестокого избиения
11 января 2024, 18:52

Фото: iStock/PeopleImages

Перед смертью Сергей Волкодав сошёл лишился рассудка после жесточайшего избиения. У него были сломаны почти все кости лица. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.
Напомним, 11 января в СИЗО скончался один из главных фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» Сергей Волкодав. Бизнесмен являлся руководителем промышленной компании «Цветлит», а в сентябре 2023 года стало известно, что в отношении Волкодава возбудили уголовное дело по ставтье о мошенничестве в особо крупном размере. К тому же, он являлся одним из главных фигурантов дела о хищении средств при строительстве космодрома «Восточный».


Согласно сообщению, 29 декабря врачи скорой помощи, которых вызвали для помощи к сильно избитому Волкодаву, диагностировали у него расстройство личности органической этиологии. Уточняется, что такое состояние у человека может наступить из-за сильных повреждений головного мозга.

30 декабря искалеченного Волкодава перевели в гражданскую. Там ему дважды делали трепанацию черепа, также ему удалили две гематомы и установили трубку в трахею, так как самостоятельно дышать он уже не мог.

Уже 4 января у мужчины начался сильный отёк мозга. При этом рентген показал многочисленные застарелые переломы лица. Оказалось, что у него были сломаны челюсть, скулы и кости в районе правого глаза.

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На Украине беженцев заманили в рабство под видом поездки в реабилитационный центр
На Украине 50 беженцев заманили в рабство под видом реабилитационного центра
11 января 2024, 18:47

Фото: iStock/djroland

На Украине обнаружили, что людей содержат в трудовом рабстве. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора страны.
Выяснилось, что четверо жителей Днепра искали на вокзалах беженцев и других социально незащищённых людей. И затем предлагали им якобы поехать в «реабилитационный центр». Они обещали, что там людям будут предоставлены бесплатное жильё, питание и трудоустройство.

На деле же граждан Украины приводили в помещение, совершенно не пригодное для жизни. Их заставляли бесплатно работать на сельскохозяйственных и строительных объектах.

Также организаторы преступной схемы забирали у беженцев все документы и мобильные телефоны. В случае попытки побега, они оказывали на украинцев серьёзное давление.

Украинским полицейским удалось выяснить детали происходящего. Они прибыли на место и обнаружили 50 человек, которые занимались рабским трудом. Их всех отпустили, а организаторов задержали.

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#украина
#беженцы
#жители
#работа
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Суд в ДНР вынес заочный приговор украинскому солдату, убившему пленного
11 января 2024, 18:32

Фото: iStock/Sinenkiy

Суд в Донецкой Народной Республике вынес заочный приговор украинскому солдату, который убил российского военнопленного, об этом сообщает Главная военная прокуратура.
Как удалось установить, 29 марта 2022 в Мариуполе солдат ВСУ Александра Зажиренко обнаружил на улице безоружного российского военного с ранением. Он оттащил пострадавшего в близлежащий дом, стал пытать, а после убил.

В результате, Верховный суд ДНР признал Зажиренко выновным по статье о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в убийстве с особой жестокостью.

Украинский военный заочно приговорён к 28 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#убийство
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В массовом ДТП на трассе М-11 погиб основатель Eva.Ru Волошин с семьёй
11 января 2024, 17:32

Фото: iStock/gorodenkoff

В страшном массовом ДТП на трассе М-11 погиб основатель интернет-ресурса Eva.Ru Владимир Волошин с семьёй, об этом сообщается на сайте издания.
«Наша редакция прощается с отцом-основателем женского онлайн-журнала Eva.Ru Владимиром Волошиным, который трагически погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь с семьёй из Санкт-Петербурга в Москву», — прокомментировали утрату на Eva.Ru.

Массовое ДТП случилось 8 января в Новгородской области. 66 легковых и грузовых автомобилей столкнулись друг с другом.

В результате, от полученных при столкновении травм погиб Волошин, его супруга и сын. При этом, второй сын Волошиных выжил, его заберёт на попечение бабушка.

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#дтп
#трасса
#смерть
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В Дагестане убийца попытался покинуть место преступления, переодевшись в женщину
11 января 2024, 17:16

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Дагестане мужчина попытался незамеченным скрыться с места убийства, переодевшись в женскую одежду, об этом сообщили в Следственном комитете по региогну.
По информации ведомства, тело 37-летнего жителя дагестанского города Хасавюрт было обнаружено в квартире многоэтажного дома утром 25 декабря со следами насильственной смерти.

В убийстве подозреваемтся 32-летняя супруга жертвы, а также её 20-летний приятель. В настоящий момент оба фигуранта дела задержаны.

Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик со дня убийства. На нём по лестнице в подъезде спускается массивная «женщина» с пакетом в руке, при этом, фигура прикрывает своё лицо рукой. Чтобы скрыться незамеченным, подозреваемый переоделся в женское платье.

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#дагестан
#убийство
#задержание
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«Украл магазин»: Пьяный мужчина пытался вынести из «Дикси» водку, но разбил её по дороге
В Шатуре пьяный вор с ножом пытался украсть водку, но разбил её по дороге
11 января 2024, 17:03

Фото: iStock/Valerii Evlakhov

Пьяный мужчина с ножом пытался покинуть мазаин «Дикси», не оплатив товары, но растерял всё награбленное по дороге, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, инцидент произошёл в подмосковном городе Шатура накануне вечером.

Пьяный мужчина зашёл в супермаркет, взял две бутылки водки и закуску к ним. Одну бутылку он разбил сразу у витрину, а с остльным направился на выход, в обход кассы. Вора попыталась остановить кассир, однако, он стал угрожать ей ножом, а затем выкинул всю добычу и сбежал.

Позже подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. 32-летний мучжина заявил, что «украл магазин».

В отношении неудачливого вора возбуждено уголовное дело.

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Прокуратура: Мигрант, напавший на девочку в Москве, заявил, что был сильно пьян
11 января 2024, 16:40

Фото: iStock/Giuda90

Мигрант, едва не задушивший шестилетнюю девочку в одном из столичных супермарктов, заявил, что в этот момент был сильно пьян, об этом сообщает прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.
Напомним, инцидент произошёл 9 января. 43-летний трудовой мигрант из Киргизии напала на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы. Обезвредить мужчину удалось отцу пострадавшего ребёнка. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

«В судебном заседании мужчина возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Он пояснил, что угрожал ребенку, находясь в сильном алкогольном опьянении, но убивать не собирался, а хотел, прикрываясь несовершеннолетней, выйти на улицу и отпустить девочку», — прокомментировали ситуацию представители надзорного ведомства.

Отмечается, что мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

При этом, расследование случившегося продолжается, заключили в прокуратуре.

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#убийство
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#прокуратура
#москва
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Из-за проблем с отоплением в Климовске обнаружили мумию женщины
11 января 2024, 15:40

Фото: iStock/Artem_Furman

После коммунальной аварии в одной из квартир Климовска обнаружили мумифицированный труп женщины, об этом сообщает «МК».
Напомним, авария на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ) произошла 4 января. В результате, 173 квартиры остались без тепло и электроснабжения.

10 января коммунальные службы отправились на обход по квартирам, чтобы проверить исправность работы коммуникаций после ЧП. На улице заводская их не вспутили только в одну квартиру. Никто не открывал дверь. К тому же, выяснилось, что за жильё никто не платил на протяжении многих лет.

В этой самой квартире пять лет назад умерла женщина, которая жила со своей психически-нездоровой дочерью. Периодически она находилась на лечении в клинике. В последний раз женщину видели около четырёх лет назад. Тогда она напала на пенсионерку в подъезде.

Соседи посчитали, что женщину вновь отправили лечиться, однако, её мумифицированный труп обнаружили в запертой квартире. Предположительно, она умерла около полугода назад от голода.

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#климовск
#подмосковье
#труп
#авария
#отопление
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Автомобилист сбил в Орехово-Зуеве новогоднюю ёлку и попал на камеры
11 января 2024, 15:12

Фото и видео: пресс-служба ГУРБ МО

В Орехово-Зуевском городскому округе водитель сбил на улице новогоднюю ёлку. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Инцидент произошел после новогодних праздников в посёлке Авсюнино. Неизвестный автомобилист начал поворот, после чего ускорился, сбил праздничную ель на улице Ленина и скрылся. Однако остаться безнаказанным у водителя не получится», – сообщили в управлении.
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». Благодаря этому правоохранители идентифицировали автомобиль и нашли владельца. Какая ответственность ему грозит, пока не сообщается.

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