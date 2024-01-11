Скончался фигурант дела о хищении средств с космодрома «Восточный» Волкодав

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В СИЗО скончался один из главных фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» Сергей Волкодав, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
Из столичного следственного изолятора «Бутырка» Волкодава доставили в больницу с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием». Он скочнался около 11 утра 11 января.
Бизнесмен являлся руководителем промышленной компании «Цветлит», а в сентябре 2023 года стало известно, что в отношении Волкодава возбудили уголовное дело по ставтье о мошенничестве в особо круном размере. Сообщалось, что он похитил более одного миллиарда рублей при выполнеии государственных контрактов Минпромторга и Спецстроя России.
К тому же, он являлся одним из главных фигурантов дела о хищении средств при строительстве космодрома «Восточный».
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Бизнесмен являлся руководителем промышленной компании «Цветлит», а в сентябре 2023 года стало известно, что в отношении Волкодава возбудили уголовное дело по ставтье о мошенничестве в особо круном размере. Сообщалось, что он похитил более одного миллиарда рублей при выполнеии государственных контрактов Минпромторга и Спецстроя России.
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Евгения Парфентьева