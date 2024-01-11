Из-за проблем с отоплением в Климовске обнаружили мумию женщины

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После коммунальной аварии в одной из квартир Климовска обнаружили мумифицированный труп женщины, об этом сообщает «МК».
Напомним, авария на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ) произошла 4 января. В результате, 173 квартиры остались без тепло и электроснабжения.
10 января коммунальные службы отправились на обход по квартирам, чтобы проверить исправность работы коммуникаций после ЧП. На улице заводская их не вспутили только в одну квартиру. Никто не открывал дверь. К тому же, выяснилось, что за жильё никто не платил на протяжении многих лет.
В этой самой квартире пять лет назад умерла женщина, которая жила со своей психически-нездоровой дочерью. Периодически она находилась на лечении в клинике. В последний раз женщину видели около четырёх лет назад. Тогда она напала на пенсионерку в подъезде.
Соседи посчитали, что женщину вновь отправили лечиться, однако, её мумифицированный труп обнаружили в запертой квартире. Предположительно, она умерла около полугода назад от голода.
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10 января коммунальные службы отправились на обход по квартирам, чтобы проверить исправность работы коммуникаций после ЧП. На улице заводская их не вспутили только в одну квартиру. Никто не открывал дверь. К тому же, выяснилось, что за жильё никто не платил на протяжении многих лет.
Соседи посчитали, что женщину вновь отправили лечиться, однако, её мумифицированный труп обнаружили в запертой квартире. Предположительно, она умерла около полугода назад от голода.
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Евгения Парфентьева