«Захид.net»: Во Львовской области военнослужащая зарезала другого солдата ВСУ

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Во Львовской области военнослужащая зарезала другого военного во время конфликта, пишет украинское издание «Захид.net».
Сообщается, что это случилось 9 февраля в палаточном городке одной из воинских частей. Уроженка Житомира, имеющая воинское звание солдат, во время внезапного конфликта ударила ножом в грудь другого военнослужащего, умершего на месте от колото-резаной раны груди. Пока неизвестно, что стало причиной конфликта.
О нападающей известно, что она ранее несудимая, холостячка и имеет на содержании троих детей. Военнослужащая является курсанткой учебного механизированного батальона одной из воинских частей.
Женщина была задержана и получила подозрение в совершении умышленного убийства.
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О нападающей известно, что она ранее несудимая, холостячка и имеет на содержании троих детей. Военнослужащая является курсанткой учебного механизированного батальона одной из воинских частей.
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Артем Путинцев