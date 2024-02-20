Грузинскому наёмнику вынесли приговор за убийство трех российских военных

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Верховный суд ДНР приговорил наёмника из Грузии к пожизненному заключению за убийство трех российских военных. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.
В марте 2022 года Мамука Гацарелия прибыл на Украину и подписал контракт с ВСУ. После чего его обучили и направили в Мариуполь в качестве стрелка. В апреле он из автомата расстрелял четырех российских военнослужащих. Трое из них погибли, одному удалось выжить.
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Элина Позднякова