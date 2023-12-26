Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за массовое убийство гражданских

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Донецкий городской суд приговорил к пожизненному заключению четверых морских пехотинцев Вооружённых сил Украины. Они застрелили 12 мирных жителей в Мариуполе.
Суд признал всех четверых виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти в покушении на убийство двух и более лиц. Все четверо приговорены к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии строгого режима.
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Александр Бойцов