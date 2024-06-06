План «Перехват» объявили в Москве после расстрела мужчины

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В Москве объявили план «Перехват» после стрельбы неизвестного в районе Фили-Давыдково. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина в маске долго преследовал жителя района Константина Б. 1989 года рождения. После этого он открыл по нему стрельбу. Преступник совершил как минимум четыре выстрела, дважды попав в голову, один раз в тело и один раз промахнувшись.
После этого стрелок скрылся во дворах. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Уточняется, что он был жителем района Фили-Давыдково.
В Москвы был объявлен общий сбор полицейских, которые исследуют все близлежащие дворы. На данный момент личность злоумышленника не раскрывается, известно лишь то, что ему 35 лет.
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После этого стрелок скрылся во дворах. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Уточняется, что он был жителем района Фили-Давыдково.
В Москвы был объявлен общий сбор полицейских, которые исследуют все близлежащие дворы. На данный момент личность злоумышленника не раскрывается, известно лишь то, что ему 35 лет.
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Анастасия Чинкова