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Стали известны подробности убийства 58-летнего москвича в парке «Кусково». Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина заступился за детей. Ребята кидали в пруд камешки, что не понравилось владельцу Джека Рассела, который гулял поблизости. Он стал кричать на детей, а те пожаловались дедушке.
Убитый Юрий Малкин решил поговорить с неизвестным мужчиной, однако тот сразу же нанес ему удар ножом в сердце, побежав в сторону платформы Кусково.
Сообщается, что злоумышленнику на вид, приблизительно 50 лет, седые волосы и борода. Одет мужчина в камуфляж.
Как сообщили очевидцы, вместе с ним находилась женщина. Через десять дней Юрию Малкину могло исполниться 59 лет.
К слову, недавно правоохранители раскрыли жестокое убийство многодетной семьи, совершенное в 90-х годах. Подробности в материале «Радио-1» .
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Сообщается, что злоумышленнику на вид, приблизительно 50 лет, седые волосы и борода. Одет мужчина в камуфляж.
Как сообщили очевидцы, вместе с ним находилась женщина. Через десять дней Юрию Малкину могло исполниться 59 лет.
К слову, недавно правоохранители раскрыли жестокое убийство многодетной семьи, совершенное в 90-х годах. Подробности в материале «Радио-1» .
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Никита Кротов