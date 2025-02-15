Заключенный колонии «Белый медведь» в знак протеста зашил себе рот

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Заключенный ИК-8 «Белый медведь» в ЯНАО зашил себе рот нитками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Протестующим оказался Фуат Гасанов из Кургана, которого осудили на 13 лет за производство и распространение наркотических веществ. Приговор ему вынесли в 2016 году.
По данным канала, в колонии осужденный неоднократно подавал апелляции, требуя смягчить приговор, но их отклоняли. Гасанов также отказывался работать на производстве и пытался саботировать режим.
В среду, 12 февраля, заключенный зашил себе рот нитками. Его экстренно госпитализировали. В настоящее время в колонии проводится проверка.
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По данным канала, в колонии осужденный неоднократно подавал апелляции, требуя смягчить приговор, но их отклоняли. Гасанов также отказывался работать на производстве и пытался саботировать режим.
В среду, 12 февраля, заключенный зашил себе рот нитками. Его экстренно госпитализировали. В настоящее время в колонии проводится проверка.
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Екатерина Коршунова