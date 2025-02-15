Защита просила отменить пожизненный срок экс-майору МВД Евсюкову из-за ботинка

В московском отеле Savoy ночью с 14 на 15 февраля устроили скандальную вечеринку в честь Дня святого Валентина с участием Ирины Хакамады. Как рассказала журналистка Ксения Собчак, гостям элитного мероприятия предлагали не только костюмированное шоу, но и «продолжение в номерах». Однако планы участников нарушил внезапный рейд правоохранителей.