Защита просила отменить пожизненный срок экс-майору МВД Евсюкову из-за ботинка

Денис Евсюков (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)
Защита бывшего майора МВД Дениса Евсюкова попросила об отмене пожизненного наказания, сославшись на нарушения, касающиеся в том числе простреленного ботинка пострадавшего. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебную документацию по делу.
Защита указала, что пострадавший выкинул ботинок, который повредила пуля, а значит, отверстия в нем могли быть откуда угодно.
По утверждению адвоката, пуля и гильзы, выданные потерпевшим, могли быть им обнаружены у супермаркета.
Приговор оставили в силе, прошение об УДО Евсюков может подать только через 25 лет.
Евсюков открыл стрельбу на юге столицы в апреле 2009 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Погибло два человека, свыше 20 человек признали потерпевшими.
Ранее сообщалось о стрельбе в центре столицы.
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По утверждению адвоката, пуля и гильзы, выданные потерпевшим, могли быть им обнаружены у супермаркета.
Приговор оставили в силе, прошение об УДО Евсюков может подать только через 25 лет.
Евсюков открыл стрельбу на юге столицы в апреле 2009 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Погибло два человека, свыше 20 человек признали потерпевшими.
Ранее сообщалось о стрельбе в центре столицы.
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Никита Кротов