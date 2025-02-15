Тайская таксистка избила россиянку на Пхукете за отмену заказа

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Россиянку избила тайская таксистка на Пхукете за отмену заказа. Как пишет Mash, в конце января москвичка вызвала автомобиль через InDrive. Сначала водитель поднял стоимость, а затем стоял на месте. В итоге девушка отменила заказ в связи с долгим ожиданием.
Затем россиянка заново вызвала авто. В приехавшей машине были двое — мужчина и женщина. Последняя, пока таксиста не было, показала москвичке переведенный вопрос на телефоне: «Зачем ты отменила заказ?», а затем стала вырывать клиентке волосы, нанося удары по голове.
Россиянке помогли байкеры, местная полиция никак не отреагировала. Москвичка уже вернулась домой.
Ранее стало известно, кого жестоко убили в Польше.
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Россиянке помогли байкеры, местная полиция никак не отреагировала. Москвичка уже вернулась домой.
Ранее стало известно, кого жестоко убили в Польше.
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Никита Кротов