Секс-рабство, плен у педофила и пытки на электрическом стуле: резонансные дела о рабстве в России

Завершилось расследование дела смолинского маньяка Владимира Ческидова, который на протяжении 14 лет держал в рабстве и насиловал женщину, считавшуюся без вести пропавшей. Это не единственное преступление мужчины: в 2010-м году он расправился с другой пленницей при помощи гвоздодера. О самых резонансных делах о рабынях маньяков расскажет редакция «Радио 1».