Секс-рабство, плен у педофила и пытки на электрическом стуле: резонансные дела о рабстве в России

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Завершилось расследование дела смолинского маньяка Владимира Ческидова, который на протяжении 14 лет держал в рабстве и насиловал женщину, считавшуюся без вести пропавшей. Это не единственное преступление мужчины: в 2010-м году он расправился с другой пленницей при помощи гвоздодера. О самых резонансных делах о рабынях маньяков расскажет редакция «Радио 1».
Ческидов держал женщину в секс-рабстве 14 лет
Воспитанница детского дома 19-летняя Екатерина познакомилась с Владимиром Ческидовым, который был почти на 20 лет старше ее, в 2009 году. Мужчина предложил девушке пройти к нему домой, где позже объявил о том, что она стала его рабыней.
Ческидов проживал в поселке Смолино под Челябинском с пожилой матерью и женщиной, которую представил своей супругой Оксаной. Однако позже выяснилось, что и она была пленницей маньяка. Однажды при попытке бегства из дома мужчины она была до смерти забита гвоздодером.
Тело женщины Ческидов расчленил и закопал в погребе. Расправа над Оксаной произошла на глазах плененной Екатерины, поэтому девушка не пыталась сбежать и слушалась своего мучителя.
Девушка провела в рабстве 14 лет, постоянно подвергаясь сексуальному насилию.
Оказаться на свободе Екатерине удалось лишь в 2023 году, когда Ческидов набросился на свою пожилую мать. Девушка воспользовалась моментом и сбежала. Смолинский маньяк был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.
Педофил 10 лет держал мальчика в одной комнате
В 2007 году молодая женщина со своим девятилетним сыном приехала из Украины в Россию. Непутевая мать часто выпивала и не занималась воспитанием ребенка. Мальчик рос сам по себе, скитался по улицам, где однажды познакомился с жителем столичного района Нагатинский Затон Эдуардом Никитиным, ранее судимым за педофилию.
Вскоре Никитин пригласил мальчика к себе в гости в четырехкомнатную квартиру, где запер и держал на протяжении десяти лет. Когда злоумышленник понял, что парень от него не сбежит, он начал ночью выпускать его на прогулку. На худого, неухоженного парня обратили внимание правоохранители, которые позже выяснили, что он десять лет находился в плену у педофила.
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Слесарь держал в бункере школьниц
За малейшее сопротивление Мохов морил их голодом, избивал резиновым шлангом и травил слезоточивым газом.
Самохина в 2001 и 2003 годах рожала от садиста сыновей, которых тот подбрасывал к жилым домам. Девушка прятала в пеленках записки с просьбой о помощи. Так, пленнице удалось сообщить о маньяке.
Ранее судимый заключил в рабство женщин для пошива одежды
Уроженец Кировской области Александр Комин после освобождения из колонии решил запустить свое швейное производство, но вместо того, чтобы нанять работников, он обзавелся рабами.
Комин с сообщником строили бункер на протяжении четырех лет. К лестнице, ведущей в подвал даже был проведен ток, чтобы пленники не могли сбежать.
Первой пленницей Комина стала жительница Вятских Полян Вера Талпаева, которая сама шить не умела и дала преступнику наводку на знакомую портниху Татьяну Мельникову. Женщину удалось заманить в бункер, где она каждый день шила по 36 халатов за смену в 16 рабочих часов.
Позже в бункер угодил 37-летний алкоголик Евгений Шишов, которого Комин планировал использовать для подсобных работ, однако мужчина оказался электриком. Испугавшись, что он обесточит лестницу и сбежит, Комин казнил его на самодельном электрическом стуле.
Через некоторое время плененные женщины попытались сбежать, но неудачно: помешавший им Комин сделал на лбу у обеих татуировки с надписью «раба» и заставил пленниц надевать на себя ошейники, прикованные к стене. От рабынь Комин избавлялся, спаивая их до смерти тормозной жидкостью. Однажды злоумышленнику пришла в голову безумная идея выращивать собственных рабов: рожать их должна была новая пленница, 22-летняя Ирина Ганюшкина. Но в июле 1997 года она смогла сбежать и добраться до милиции.
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