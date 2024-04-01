Замглавы ГУМЧС по Москве Зотову вынесли приговор по делу о взятках

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Заместителю главы ГУ МЧС России по городу Москве Сергею Зотову вынесли приговор по делу о взятках. Об этом ГУ СК по столице сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что собранные сведения о противоправной деятельности Зотова являются достаточными для вынесения приговора. Замглавы ведомства признан виновным в совершении пяти эпизодов преступлений по статье о получении взятки и двух эпизодов по статье о даче взятки.
Решением суда Зотова приговорили к 2,6 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Зотова задержали в 2022 году, после чего Пресненский суд Москвы отправил его в СИЗО.
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Решением суда Зотова приговорили к 2,6 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова