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Замглавы Тюменской области арестовали по делу о получении особо крупной взятки

Суд в Москве арестовал замглавы Тюменской области Вахрина за крупную взятку
08 июня 2024, 21:28
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. Об этом пресс-служба суда сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения Вахрина под стражу на один месяц и 29 суток.

Заместителя тюменского губернатора обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ о получении взятки в особо крупном размере. По этому же делу проходит и тюменский предприниматель Алексей Гоцык, которого обвиняют по статье о даче взятки в особо крупном размере.



Подчеркнём, что Гоцык известен как глава компании «Восток девелопмент» в Тюмени.

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#арест
#взятка
#тюмень
#чиновники
Рекордсмена по скоростному похудению нашли мёртвым с пробитой головой в Дагестане
Рекордсмена по скоростному похудению нашли мёртвым с пробитой головой
08 июня 2024, 20:04

Фото: iStock/gorodenkoff

В Дагестане рекордсмена по скоростному похудению Багаму Айгубова нашли мёртвым с пробитой головой. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что накануне 70-летний Айгубов находился в прекрасном состоянии и не жаловался на здоровье. Он отошёл кормить лошадей, после чего вернулся домой, но вспомнил, что забыл телефон у родственников. Больше пенсионера живым не видели.

Тело было найдено утром в субботу около реки. Родственники пенсионера уверяют, что это было убийство, поскольку рядом с местом обнаружения тела не было острых торчащих предметов или камней, об которые можно было случайно пробить голову.

В 2021 году стоматолог по профессии Айгубов побил мировой рекорд, сбросив почти шесть килограммов за два часа.

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#смерть
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#убийство
#дагестан
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Замминистра обороны Иванову грозит штраф до 500 миллионов рублей
08 июня 2024, 19:54

Фото: iStock/Zolnierek

Отстраненный от должности замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, может быть оштрафован на 500 миллионов рублей. Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов в беседе с ТАСС.
Отмечается, что, согласно статье Уголовного кодекса РФ о взятке в особо крупном размере, предусматривается наказание в виде тюремного заключения от 8 до 15 лет с выплатой штрафа до 70-кратной суммы взятки или без такогового.

Кроме того, штраф может быть назначен в качестве основного наказания.

Чаще всего, подчеркнул Гривцов, суд выносит приговор в виде лишения свободы с выплатой штрафы.

Размер штрафа определяется с учётом обстоятельств инкриминированного деяния, данных о личности виновного и его имущественного положения. В Уголовном кодексе отмечается, что максимальная сумма штрафа может превышать 500 миллионов рублей.

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#уголовное дело
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Стал известен организатор покушения на бывшего мэра Купянска
ГУР Украины взяло ответственность за покушение на бывшего мэра Купянска
08 июня 2024, 19:42

Фото: iStock/Silent_GOS

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Власти России пока не делали официальных заявлений по этому поводу.

Напомним, что ранее ГУР сообщило о покушении на чиновника в городе Старый Оскол Белгородской области, куда он переехал из Украины после начала СВО. Инцидент произошёл 7 июня рядом с его домом. Мужчину расстреляли, после чего он был экстренно доставлен в больницу. Московские врачи уже двое суток борются за его жизнь. Мацегора продолжает находиться в критическом состоянии.

На Украине в отношении Мацегоры было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Чиновник согласился сотрудничать с Россией и в июне 2022 года подписал протокол о создании Харьковской администрации.

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#уголовное покушение
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«Не голая» вечеринка: полиция накрыла вечеринку мигрантов в пижамах с сердечками
Полиция накрыла пижамную вечеринку нелегальных мигрантов в Москве
08 июня 2024, 19:06

Фото: iStock/blinow61

В Москве полиция накрыла «пижамную» вечеринку, которую устроили нелегальные мигранты. Об этом сообщает телеканал «360» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в одном из общежитий столицы мигранты устроили вечеринку, «нарядившись» в белые пижамы с красными сердечками. Это мероприятие привлекло внимание полицейских, которые по прибытию на место обнаружили восемь мужчин, одетых в абсолютно одинаковые домашние костюмы.

Понять причину такого необычного образа мигрантов полицейские не смогли, поэтому решили забрать всех участников этой вечеринки в участок для дальнейшего разбирательства.

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#полиция
#задержание
#москва
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Экс-мэра украинского Купянска расстреляли в Белгородской области
ГУР МО Украины: на экс-мэра Купянска Мацегору совершено покушение
08 июня 2024, 18:51

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Покушение совершено на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Отмечается, что на чиновника напали 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области, где он проживал после начала СВО. ГУР неоднократно называло Мацегору «предателем» и «коллаборационистом» из-за сотрудничества с Россией.

После совершения нападения на Мацегору, его экстренно госпитализировали. Мужчина находится в критическом состоянии. Московские врачи уже вторые сутки борются за его жизнь.

Telegram-канал Mash подтвердил информацию о совершённом покушении, добавив, что в Мацегору стреляли рядом с его домом.

Подчеркнём, что до последнего времени Мацегора занимал пост директора ФОК «Георгиевский».

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#украина
#белгородская область
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#покушение
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Под Петербургом при столкновении автобуса с «Камазом» пострадали около 10 человек
08 июня 2024, 18:38

Фото: iStock/Anton Novikov

Порядка 10 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с «Камазом» на автодороге Сосновый Бор - Санкт-Петербург. Об этом информирует ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что ДТП произошло в 16:36 мск на перекрестке Красная Горка. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего и выясняют обстоятельства аварии.

Точное число пассажиров в автобусе на данный момент неизвестно. На месте ЧП находятся три машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края произошла авария с участием машины, которая перевозила вахтовых сотрудников. В результате ​ДТП три человека скончались.

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#санкт-петербург
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Подросток погиб при наезде машины на остановку в Подмосковье
Один ребёнок погиб, один пострадал при наезде авто на остановку в Подмосковье
08 июня 2024, 18:26

Фото: iStock/Motortion

В Подмосковье подросток погиб после наезда автомобиля на остановку общественного транспорта. Об этом ГУ МВД РФ по Московской области написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что трагедия произошла в субботу в районе 14:20 на автодороге Уваровка-Семёновское-Кусково. Водитель автомобиля Maserati не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта, на которой в этот момент находились два несовершеннолетних. Один из них 2011 года рождения погиб, второй 2014 года был экстренно госпитализирован.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят мероприятия, необходимые для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведённой проверки будет принято решение в порядке, установленном законодательством России.

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Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионера в парке «Кусково»

Суд в Кемерове арестовал директора компании, выпустившей в рейс неисправный трамвай
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#смерть
#остановка
#мвд московской области
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Украинский военный пытался наброситься с ножом на девушку в Киевской области
08 июня 2024, 18:12

Фото: iStock/BrianAJackson

Украинский военный напал на девушку с ножом в Киевской области. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что инцидент произошел на АЗС. Нетрезвый мужчина в военной форме громко слушал музыку на заправке. Девушка-кассир сделала ему замечание, после чего агрессор достал нож и начал угрожать ей.

Согласно данным источника, правоохранительные органы отказались объявлять дебошира в розыск, утверждая, что военнослужащего спровоцировали. Наказание мужчине удалось избежать.

Ранее сообщалось, что в курском магазине посетитель сломал нос продавщице за то, что она не знала, где находится Монголия.

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Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионера в парке «Кусково»
В Москве суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионера, защищавшего внучек
08 июня 2024, 17:07

Фото: iStock/artisteer

Перовский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве пенсионера, заступившегося за своих внучек в парке «Кусково». Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.
Отмечается, что постановлением суда было удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Штольца до 4 августа.

В суде подчеркнули, что ему уже предъявлено официальное обвинение по статье Уголовного кодекса РФ об убийстве.

Трагедия произошла 6 июня. Две девочки кидали камешки в озеро в лесопарке «Кусково». К ним подошёл мужчина и в грубой форме сделал замечание. 58-летний дедушка девочек подошёл к неизвестному, чтобы выяснить, что случилось. Однако преступник не стал разговаривать, а, достав нож, ударил мужчину. После этого он скрылся с места вместе со своей спутницей и собакой.

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