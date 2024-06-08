Замглавы Тюменской области арестовали по делу о получении особо крупной взятки

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Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. Об этом пресс-служба суда сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения Вахрина под стражу на один месяц и 29 суток.
Заместителя тюменского губернатора обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ о получении взятки в особо крупном размере. По этому же делу проходит и тюменский предприниматель Алексей Гоцык, которого обвиняют по статье о даче взятки в особо крупном размере.
Подчеркнём, что Гоцык известен как глава компании «Восток девелопмент» в Тюмени.
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Заместителя тюменского губернатора обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ о получении взятки в особо крупном размере. По этому же делу проходит и тюменский предприниматель Алексей Гоцык, которого обвиняют по статье о даче взятки в особо крупном размере.
Подчеркнём, что Гоцык известен как глава компании «Восток девелопмент» в Тюмени.
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Анастасия Чинкова