Замминистра обороны Иванову грозит штраф до 500 миллионов рублей

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Отстраненный от должности замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, может быть оштрафован на 500 миллионов рублей. Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов в беседе с ТАСС.
Отмечается, что, согласно статье Уголовного кодекса РФ о взятке в особо крупном размере, предусматривается наказание в виде тюремного заключения от 8 до 15 лет с выплатой штрафа до 70-кратной суммы взятки или без такогового.
Кроме того, штраф может быть назначен в качестве основного наказания.
Чаще всего, подчеркнул Гривцов, суд выносит приговор в виде лишения свободы с выплатой штрафы.
Размер штрафа определяется с учётом обстоятельств инкриминированного деяния, данных о личности виновного и его имущественного положения. В Уголовном кодексе отмечается, что максимальная сумма штрафа может превышать 500 миллионов рублей.
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Кроме того, штраф может быть назначен в качестве основного наказания.
Чаще всего, подчеркнул Гривцов, суд выносит приговор в виде лишения свободы с выплатой штрафы.
Размер штрафа определяется с учётом обстоятельств инкриминированного деяния, данных о личности виновного и его имущественного положения. В Уголовном кодексе отмечается, что максимальная сумма штрафа может превышать 500 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова