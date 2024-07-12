Заморивших дочь растительной пищей веганов приговорили к исправительным работам

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Красноярский суд приговорил бывших супругов-веганов, которые не давали ребенку продукты животного происхождения и отказались от медицинской помощи, к 11 месяцам исправительных работ. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя регионального управления СК РФ Юлию Арбузову.
«35-летний житель Красноярска и его 36-летняя экс-супруга признаны виновными по статьям 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ. Они получили по 11 месяцев исправительных работ», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что родители не кормили ребенка продуктами животного происхождения, из-за чего у малышки развились хроническое расстройство питания и анемия.
Кроме того, семейная пара отказалась от традиционной медицины и обращалась к специалистам нетрадиционного характера. В апреле текущего года девочка заболела ОРЗ, родители лечили ее самостоятельно, однако возникли осложнения, и ребенок умер.
Родители-веганы развеяли прах малышки по ветру и призывали ее к возрождению. После смерти ребенка они не отступили от своих убеждений, а весь процесс снимали на видео.
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Элина Позднякова