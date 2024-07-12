Тело убитого ребенка в чемодане нашли на мусорке в Перми

Фото: iStock/vmargineanu
В Перми на улице Монастырской возле мусорного контейнера в чемодане обнаружили труп мальчика, на вид которому было от шести до восьми лет. Ребёнок был убит. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, ночью на мусорку пришел мужчина без определенного места жительства, увидел чемодан и открыл его. Там он обнаружил убитого мальчика, на вид ему было около семи лет. На теле были колото-резаные раны и следы удушения.
Мужчина сразу бросился в полицию и сообщил о страшной находке. Полиция ищет убийцу ребенка и пытается установить его личность. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Москве приговорили к году и восьми месяцам колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца за 60 тысяч рублей.
Читайте также:
Насиловали и включали гей-порно: как подростки из Тувы истязали мальчика и в чем виноват его отчим
Мать двоих детей зарезала напавшего на нее мужа
Мальчик получил страшные ожоги, упав с моста на электропровода в Смоленской области
Мужчина сразу бросился в полицию и сообщил о страшной находке. Полиция ищет убийцу ребенка и пытается установить его личность. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Москве приговорили к году и восьми месяцам колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца за 60 тысяч рублей.
Читайте также:
Насиловали и включали гей-порно: как подростки из Тувы истязали мальчика и в чем виноват его отчим
Мать двоих детей зарезала напавшего на нее мужа
Мальчик получил страшные ожоги, упав с моста на электропровода в Смоленской области
Элина Позднякова