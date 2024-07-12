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Тело убитого ребенка в чемодане нашли на мусорке в Перми

12 июля 2024, 10:26
Фото: iStock/vmargineanu

Фото: iStock/vmargineanu

В Перми на улице Монастырской возле мусорного контейнера в чемодане обнаружили труп мальчика, на вид которому было от шести до восьми лет. Ребёнок был убит. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, ночью на мусорку пришел мужчина без определенного места жительства, увидел чемодан и открыл его. Там он обнаружил убитого мальчика, на вид ему было около семи лет. На теле были колото-резаные раны и следы удушения.

Мужчина сразу бросился в полицию и сообщил о страшной находке. Полиция ищет убийцу ребенка и пытается установить его личность. Возбуждено уголовное дело.



Ранее сообщалось, что в Москве приговорили к году и восьми месяцам колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца за 60 тысяч рублей.

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#полиция
#дело
#уголовное дело
#мужчина
В Ступине потушили лесной пожар, власти ищут поджигателя
12 июля 2024, 09:44

Пожар возник на территории Ступинского участкового лесничества — в четырёх километрах от посёлка Белопесоцкий, площадь возгорания составила 0, 23 гектара, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание было обнаружено при помощи системы видеомониторинга. На место немедленно направили одиннадцать человек из лесопожарных формирований, в тушении также было задействовано пять единиц техники. На ликвидацию пожара ушло почти четыре часа», — говорится в сообщении.
Пожар был низовым и возник из-за действий человека. Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновного.

В ведомстве напомнили, что за поджог, который стал причиной лесного пожара, физлицо ждёт штраф в размере до 60 тысяч рублей, штраф для должностных лиц составляет до 110 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджигателям грозит до десяти лет лишения свободы.

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#комлесхоз мо
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У москвича разорвалось легкое после употребления веселящего газа
12 июля 2024, 09:42

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Житель Москвы умер от разрыва легкого после того, как употребил веселящий газ из баллона, пишет Shot.
Тело молодого человека обнаружила его сожительница.

По информации портала, девушка вернулась с работы домой и увидела мужчину лежащим на полу без признаков жизни. Рядом с телом стоял гелиевый баллон. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины от разрыва легкого.

Собеседница портала позже рассказала, что гелиевый баллон был куплен для надувания шариков и каких-либо намерений покончить жизнь самоубийством ее избранник не озвучивал.

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На пожаре в пятиэтажке в Химках пострадал человек
12 июля 2024, 09:21

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Пожар произошёл в пятиэтажном панельном жилом доме №52 на Юбилейном проспекте в Химках, огонь вспыхнул вечером в четверг, 11 июля, есть пострадавший, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Сигнал о пожаре дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях приняла в 22:19. В тушении участвовали одиннадцать человек, было задействовано три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Ликвидировать возгорание удалось менее чем за час — в 23:17 пожар был потушен. В ходе происшествия пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в Подольске на улице Веллинга произошёл пожар на крыше девятиэтажного дома. Местная жительница рассказала, что перед возгоранием был слышен взрыв. Огонь распространился почти на всю крышу здания.

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#химки
#пожар
#пострадавший
#мчс
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В Талдоме задержали наркокурьера с мефедроном
12 июля 2024, 09:04

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Мужчину, подозреваемого в попытке распространения наркотиков, задержали полицейские рядом с деревней Семенки Талдомского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«У мужчины нашли два полимерных свёртка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что порошок является производным наркотика N-метилэфедрона общим весов около двух килограммов», — говорится в сообщении.
Задержанный оказался ранее судимым 29-летним приезжим из Тверской области. Он рассказал, что забрал наркотики из тайника-закладки по координатам, которые передал ему куратор. В дальнейшем он должен был расфасовать мефедрон на дозы и сбывать в Московской и Тверской областях.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ».

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#талдом
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#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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«На площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек»: ВСУ сбросили бомбы на детей
12 июля 2024, 05:21

Фото: губернатор Вячеслав Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области с дрована. В результате сброса взрывного устройства во дворе одного из домов пострадали пятеро детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как отреагировала российская общественность и какие меры планирует принять государство, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ атаковали с дрона двор многоэтажки в Шебекино


Вечером 11 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали многоквартирный дрон в Шебекино Белгородской области.

«В городе Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения», – заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что двое раненых были доставлены в больницу сотрудниками скорой помощи в тяжелом состоянии, а трое после оказания первой помощи врачами Шебенкинской ЦРБ были доставлены в областную поликлинику.

«В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет», – написал глава области.

Захарова назвала атаку в Шебекино терактом


Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение в Шебекино терактом.

«Очередной теракт киевского режима. В Шебекино целенаправленно по детям, игравшим во дворе, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. Намеренный теракт против детей!», – написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат призвала к немедленному международному осуждению атаки украинских властей на мирных жителей.

Захарова назвала атаку ВСУ в Шебекино терактом
Захарова назвала атаку ВСУ в Шебекино терактом

Аппарат детского омбудсмена пообещал оказать помощь пострадавшим в Шебекино


Детский омбудсмен Мария Любова-Белова заявила о помощи пострадавшим детям в Шебекино.

«Им уже оказывается квалифицированная медицинская помощь. При необходимости обязательно подключимся», – пообещала она.

Омбудсмен уточнила, что находится на связи с уполномоченным по Белгородской области Галиной Пятых и пожелала детям скорейшего выздоровления.

ВСУ регулярно совершает атаки на Белгородскую область


Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область на границе с Украиной. 11 июля шесть человек получили ранения в результате крупной атаки беспилотникака ВСУ. В частности, в районе села Березовка БПЛА атаковал двигающийся по дороге легковой автомобиль, в результате чего пострадали водитель и пассажир.

В тот же день атаке подверглись сразу четыре населенных пункта – Муром, Вознесеновка, Ржевка и Безымено. Город Грайворон остался без света, а в результате ударов беспилотников были повреждены два автомобиля.

Позднее семь человек получили ранения во время дневного обстрела Шебекино. В ходе вечернего обстрела были повреждены 20 автомобилей и выбиты стекла в нескольких квартирах. По словам Гладкова, в коммерческом здании, где находилась техника и гараж, произошел пожар. Губернатор сообщил, что общее число жертв обстрелов центра города за день достигло 12 человек.

«Город – сплошные руины»: Жители приграничного Грайворона – об обстрелах
«Город – сплошные руины»: Жители приграничного Грайворона – об обстрелах

Накануне вечером стало известно, что ВСУ выпустили ракету «Ураган» по пятиэтажному дому в Шебекино. Вероятно, снаряд попал в несущую стену рядом с балконом. В результате инцидента погиб один человек.

Как заявил ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, власти делают все, чтобы защитить Белгородскую область от атак ВСУ, но для обеспечения безопасности региона потребуется время. Российские войска проводят наступательные операции в Харьковской области, которая граничит с Белгородской областью, с целью создания санитарной зоны для защиты приграничных населенных пунктов в российских регионах.

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Минздрав: врачи делают все возможное для спасения пострадавших в Шебекино
12 июля 2024, 02:46

Фото: iStock/Standart

Врачи делают все возможное, чтобы спасти детей, пострадавших в результате удара беспилотника в Шебекино. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.
«Пять ребят, двое из них в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей», – сообщил он.

Иконников добавил, что раненым оказывают помощь врачи-реаниматологи, травматологи, хирурги, медсестры и анестезиологи. После операции планируется консультация в федеральных медицинских центрах.

В ночь на 11 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области с помощью беспилотника, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате срабатывания взрывного устройства во дворе одного из домов пострадали пятеро детей.

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#всу
#украина
#россия
#белгородская область
#минздрав рф
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Второй фигурант дела о хищениях в Минобороны пошел на сделку со следствием
ТАСС: бизнесмен Моисеев сотрудничает со следствием по делу генерала Попова
11 июля 2024, 22:44

Фото: IStock/Motortion

Второй фигурант дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова — бизнесмен Сергей Моисеев — признал вину. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Генерала арестовали по делу о хищениях в сфере военных госзакупок. Согласно материалам следствия, были украдены средства при закупке 1,7 тысячи тонн металла для сооружения оборонительных укреплений. Ущерб Минобороны составил более 130 млн рублей.

Работавший с ним Моисеев пошел на сделку со следствием и, как утверждается, «активно сотрудничает». Суд уже отказывал фигурантам дела в замене заключения под стражу на домашний арест.

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#минобороны
#предприниматель
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Число ДТП с жертвами на дорогах Подмосковья за год снизилось на 4,4%
11 июля 2024, 22:22

Фото: iStock / Bilanol

На дорогах Московской области за шесть месяцев 2024 года произошло 1618 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 4,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Снизилось также число погибших – на 10,6%. Число пострадавших уменьшилось на 6,7%. Однако при этом удвоилось количество аварий с опрокидыванием автомобилей. Почти на четверть увеличились наезды на животных и на 7% – съезды с дороги», – заявил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В ведомстве призвали участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

Там напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники создают линии освещения, тротуары, обустраивают ограждения, устанавливают дорожные знаки и светофоры, оптимизируют движение.

Помимо этого, Госавтоинспекции Подмосковья проводит рейды и дежурства сотрудников администраций округов и волонтёров, направленные на соблюдение ПДД. До 28 июля проходит социальный раунд «Трезвый водитель».

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#дтп
#аварии
#автомобили
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#московская область
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Грузовик «Мерседес» протаранил под Серпуховом 14 стоявших в пробке машин
11 июля 2024, 22:07

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В городском округе Серпухов произошла авария с участием 15 автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ДТП произошло в четверг примерно в 20:20 на 103-м километре автодороги М-2 «Крым» в сторону Москвы. По предварительным данным, водитель грузовика «Мерседес» совершил попутное столкновение с 14 транспортными средствами, стоящими в дорожном заторе. Пострадавших нет, автомобили получили повреждения», – уточнили в пресс-службе.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#мвд
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#госавтоинспекция
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#аварии
#автомобили
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