Пытался вырезать половые органы: как милиционер убивал школьниц в колготках и зачем распарывал белье жены

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Маньяк-милиционер из Санкт-Петербурга, орудовавший в 90-х годах, навел ужас на жителей северной столицы. Жертвами душегуба становились девочки-подростки в возрасте 12-15 лет. О том, как оперативникам удалось выйти на след кровожадного убийцы и почему он стал нападать на школьниц расскажет редакция «Радио 1».
Маньяк Шувалов: кто он
Будущий убийца школьниц родился в 1968 году в семье простых рабочих. Он рос болезненным ребенком, мать и бабушка чрезмерно опекали его и заботились о его здоровье. Сердобольные родственницы заставляли мальчика всегда надевать колготки, чтобы избежать переохлаждения. В школе Шувалова за это дразнили, так как считалось, что колготы – это предмет женского гардероба.
Однажды на Шувалова напали сверстники. Хулиганы избили его, разорвали колготки и натянули ему на голову. Ряд специалистов уверен, что именно эта ситуация стала травмирующей для подростка и положила начало возрождению в нем жестокости. После службы в армии Шувалов устроился в милицию. Он трудился в УВД на метрополитене, пользовался уважением у коллег, женился, дважды стал отцом.
Первое убийство Шувалова
Свое первое убийство милиционер совершил в 1991 году. Жертвой преступника стала 12-летняяя девочка, которая пыталась проскочить без билета через турникет. Мужчина пригрозил рассказать обо всем родителям и учителям. Перепуганная девочка хотела избежать проблем в школе и дома и легко согласилась на его предложение пойти в Невский лесопарк. Там милиционер пообещал провести с ней профилактическую беседу.
Позже тело девочки найдут в реке.
Следующей жертвой маньяка стала 13-летняя воспитанница детского дома. Маньяк расправился с девушкой зверским способом: изнасиловал ее, нанес ей несколько ударов ножом, перерезал горло. Вскоре в том же парке было обнаружено тело еще одной жертвы маньяка в колготках с вырезом в интимном месте.
Тогда правоохранители уже не сомневались – они имеют дело с серийным убийцей-фетишистом.
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Милиционеры вышли на след убийцы
Количество жертв росло, а маньяк по-прежнему оставался неуловимым. Узнать род деятельности душегуба, а позже выйти на его след помогла последняя жертва Шувалова. Девочка успела рассказать подруге о том, что встретится вечером с милиционером-шантажистом, который вымогал у нее деньги за безбилетный проезд. Так в деле появилась зацепка.
На своем YouTube-канале журналистка Саша Сулим опубликовала интервью с силовиками, которые в 1990-х годах расследовали серию жестоких убийств, совершенных маньяком-милиционером. Начальник отдела по расследованию убийств Сергей Шапоров и оперуполномоченный уголовного розыска Андрей Кубарев рассказали, что для поимки душегуба им пришлось задействовать «приманку».
Девушку должны были «задержать» милиционера и доставить в отдел, где служил Павел Шувалов. Сначала все шло по плану. Мужчина предложил девушке прогуляться и повел ее по пустым улицам. За подозреваемым и агентом пристально наблюдали оперативники. В какой-то момент Шувалов завел девушку в подъезд, на двери которого был кодовый замок.
Тогда милиционеры приложили все усилия, чтобы избежать покушения на девушку, однако, как позже оказалось, маньяк и не планировал расправляться с новой знакомой. Причиной тому стали джинсы, в которых девушка пошла с ним на свидание. Такая одежда оставляла мужчину абсолютно равнодушным.
Допрос Шувалова
После неудачной операции по поимке «на живца» следователи решили вызвать Шувалова на допрос в качестве свидетеля. Тогда никто не ожидал, что при первой же беседе с правоохранителями маньяк во всем сознается.
Павел не отрицал своей страсти к разрезанным колготкам и сообщил оперативникам, что таким же образом ранее распарывал нижнее белье своей жены. Он также рассказывал, что с раннего возраста испытывал интерес к анатомии, а особенно его интересовало строение женской мочеполовой системы. Он совершал попытки вырезать половые органы некоторых из жертв, но до конца задуманное ни разу не довел.
Приговор Шувалову
Павел Шувалов был приговорен к расстрелу, однако мораторий на смертную казнь позволил сохранить ему жизнь. В заключении он провел 17 лет. Душегуб надеялся выйти на свободу, однако в 2020-м году умер от сердечного приступа.
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