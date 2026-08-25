Запертого в камере хранения котенка спасли на Ленинградском вокзале
Котенка обнаружили запертым в одной из камер хранения Ленинградского вокзала Москвы. Об этом в личном блоге сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метро Юлия Темникова.
В одной из камер хранения был найден котёнок — его оставили и закрыли. Сотрудники, услышав его жалобный писк, пришли на помощь, накормили и напоили животное. Благодаря их бдительности удалось предотвратить беду — котёнок был спасён и теперь живёт в безопасности у любящих хозяев, отметила Темникова.
Она подчеркнула, что оставлять животных в камерах хранения категорически запрещено. Даже кратковременное пребывание в замкнутом пространстве без доступа к воде и возможности выбраться может представлять серьёзную угрозу для их здоровья и жизни.
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