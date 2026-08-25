Запертого в камере хранения котенка спасли на Ленинградском вокзале

25 августа 2026, 15:13

В Москве спасли котенка, запертого в камере хранения на Ленинградском вокзале

Фото: iStock/oksy001

Котенка обнаружили запертым в одной из камер хранения Ленинградского вокзала Москвы. Об этом в личном блоге сообщила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метро Юлия Темникова.