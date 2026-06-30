Ветврач рассказал, как лучше всего защитить питомцев от клещей и блох

30 июня 2026, 11:56

Ветврач Гиззатуллин: спреи от блох и клещей для животных не дают хорошей защиты

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Есть множество форматов защиты питомцев от клещей и блох, от ошейников до капель и таблеток. Однако популярные среди владельцев питомцев спреи от паразитов не дают хорошей защиты. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и патологической анатомии Института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ Рамис Гиззатуллин.