Ветврач рассказал, как лучше всего защитить питомцев от клещей и блох
Есть множество форматов защиты питомцев от клещей и блох, от ошейников до капель и таблеток. Однако популярные среди владельцев питомцев спреи от паразитов не дают хорошей защиты. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и патологической анатомии Института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ Рамис Гиззатуллин.
Спреи целесообразно применять как дополнительное средство перед конкретной прогулкой в лес, но они не могут служить основной защитой. Капли на холку эффективны при регулярном использовании каждые три-четыре недели. Ошейники с медленным высвобождением активных веществ обеспечивают защиту на весь сезон без необходимости ежемесячных обработок и удобны для тех, кто часто забывает про капли. Таблетки на основе изоксазолинов оказывают системное действие и не смываются, что особенно важно для активных собак, отметил ветеринар.
Специалист также советует избегать использования препаратов, которые одновременно защищают от глистов, блох и клещей. Как правило, такие средства малоэффективны в каждом из этих направлений.
Важно различать защиту от эктопаразитов (блох и клещей) и защиту от гельминтов (глистов). Это два разных аспекта, и оба требуют внимания. Ни одно средство не обеспечивает полную защиту от всех видов паразитов одновременно. Комплексный подход, включающий регулярное применение средств защиты и ежегодные визиты к ветеринару, является наиболее эффективной стратегией, подчеркнул Гиззатуллин.
Читайте также: