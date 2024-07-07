«Кусал кишки зубами»: история маньяка-проститутки, почему он убивал мальчиков и как избежал расстрела

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В 1993 году Санкт-Петербург обнесла новость о появившемся маньяке, нападающем на школьников. Жестокость, с которой Игорь Иртышов расправлялся с жертвами, шокировала всех, кто узнавал о совершенных им преступлениях. О том, почему насильника называли маньяком-проституткой и что известно о его жертвах расскажет редакция «Радио 1».
Маньяк Игорь Иртышов: что известно
Иртышов родился 17 августа 1971 года на хуторе Красный в Краснодарском крае. Его родители злоупотребляли алкоголем и мальчик был предоставлен самому себе. В возрасте десяти лет Игорь получил черепно-мозговую травму, от которой так и не смог оправиться. Врачи поставили ему диагноз «олигофрения в стадии умеренной дебильности». После этого мать сдала его в специнтернат и больше никогда не интересовалась сыном. Известно, что в учреждении Иртышов подвергался насилию со стороны старших детей, что оставило след на его и без того ослабленной психике.
Как Иртышов стал заниматься проституцией
На своем YouTube-канале журналистка Саша Сулим рассказала детали личной жизни Иртышова и раскрыла подробности уголовного дела маньяка. Журналистка выяснила, что после интерната Иртышов поступил в ПТУ и учился на столяра, однако работать по профессии не стал.
Он искал лучшей жизни и уехал на заработки в Москву. В столице молодой человек познакомился с гомосексуалистом, который работал проводником. Новый знакомый предложил Игорю перебраться к нему в Санкт-Петербург и помог устроиться посудомойщиком в кафе «Пегас».
Вскоре привлекательный парень стал принимать приглашения от посетителей бара продолжить знакомство. Так Иртышов начал заниматься проституцией.
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Преступления Иртышова
С 1993-го по 1994 год Иртышов изнасиловал восьмерых школьников, двое из которых скончались.
Однажды жертвой маньяка стал десятилетний мальчик Костя, на которого Иртышов напал в лифте. Он вытащил ребенка на лестничную площадку и, продолжая душить, изнасиловал. На этом маньяк не остановился и вырвал у ребенка девять метров кишечника. Бросив внутренности у мусорного бачка, Иртышов забрал с места преступления школьный рюкзак и сбежал.
Изуродованный мальчик очнулся через некоторое время и смог добраться до квартиры.
В тяжелом состоянии его доставили в больницу и оказали помощь. Всего пострадавший перенес около 30-ти операций, его даже возили на обследование в США, но в 2000-м году несовершеннолетний скончался. Тогда это преступление осталось нераскрытым, и следователи стали собирать данные из других районов. Оказалось, что жертв не так уж мало.
Всеми потерпевшими в итоге оказались мальчики. Всего в этой серии было восемь эпизодов. Все преступления произошли в Санкт-Петербурге в период с декабря 1993-го по сентябрь 1994-го года. Первыми жертвами стали сразу двое братьев. Мальчики вышли в Сосновский парк, где на глазах у одного из несовершеннолетних мужчина изнасиловал другого. Затем сделал то же самое со вторым мальчиком.
У детей были тяжелые травмы, у одного из мальчиков была разорвана промежность и уретра, отсутствовал кишечник.
Как следователи вышли на след маньяка
Некоторые жертвы маньяка, которым удалось выжить, позже помогли правоохранителям составить фоторобот нападавшего.
Кроме того, одна из девочек, которая видела подозрительного мужчину в день нападения, рассказала, что от него пахло парфюмом «Черный дракон». Следователи стали выяснять, где продаются духи, кто и когда их приобретал.
28 ноября 1994 года 23-летнего Иртышова задержали в общежитии Кировского завода, где он обосновался у очередного любовника.
Иртышов на допросах снимал штаны и рассказывал о зверствах
Следователь, которая вела дело Иртышова, рассказывала, что однажды на допросе он развязал веревочку, которая поддерживала его штаны и они упали. Маньяк стоял без трусов и наслаждался реакцией сотрудницы. В ходе общения с правоохранителями душегуб настаивал на том, что ни в чем не виноват. При этом он сознавался в преступлениях и заявлял, что убивал детей, потому что они его обижали, поэтому своей вины не чувствовал.
«Детей убивал, потому что дети меня обижали. Когда мне было плохо и одиноко, я их душил, потом вытаскивал кишки руками. Кишки я не ел, их же нельзя есть. Кишки я только кусал зубами», — заявлял Иртышов.
Иртышова приговорили к расстрелу, но не казнили
За совершенные зверства Иртышова приговорили к расстрелу, однако вскоре был принят мораторий на смертную казнь и его наказание было заменено на пожизненное лишение свободы.Через 21 год заключения Иртышов умер в колонии от сердечной недостаточности.
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Анастасия Хохлова