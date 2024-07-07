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Украинский военный оказался в плену из-за уехавших к проституткам сослуживцев

«Проститутки»: боец ВСУ назвал причину попадания в плен
07 июля 2024, 00:45
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнослужащий Алексей Торишний рассказал, что был схвачен российскими военными в плен из-за уехавших к проституткам сослуживцев, рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.
Украинец рассказал, что ожидал ротации на передовой на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Его коллеги, которые должны были заменить его, пошли к проституткам. Они пригласили и Торишниго, но он отказался, не пожелав изменять своей жене.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели два дня с девушками по вызову в съемной квартире и своевременно не вернулись в подразделение. В результате Торошний оказался в плену.



Ранее стало известно, что иностранные проститутки в Норвегии разработали новую схему привлечения клиентов, утверждая, что они беженки из Украины.

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Десантники ВС РФ установили флаг ВДВ над микрорайоном Канал в Часовом Яре
07 июля 2024, 00:26

Фото: iStock/zim286

Российские десантники установили еще один флаг ВДВ над микрорайоном Канал в Часовом Яре. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на телеграм-каналы. По данным издания, поднятие очередного флага подтверждает полный контроль ВС РФ над микрорайоном.
3 июля российские силы также взяли под контроль район «Новый» в Часовом Яре. За сам город уже давно идут ожесточенные бои. ВС РФ уверенно продолжают вытеснять противника в направлении канала Северский Донец — Донбасс.

Ранее в Минобороны России сообщали, что вооружённые силы РФ освободили село Сокол в ДНР.

Населенный пункт Сокол расположен в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, село удалось освободить силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».

В конце мая российской армии удалось освободить населенный пункт Очеретино в ДНР.

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Пушилин: В ДНР за день от атак ВСУ пострадали 20 мирных жителей

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#минобороны
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Пушилин: В ДНР за день от атак ВСУ пострадали 20 мирных жителей
07 июля 2024, 00:16

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за прошлые сутки, 6 июля, от обстрелов ВСУ пострадали 20 мирных жителей. По его данным, украинские формирования совершили 42 вооруженные атаки, выпустив более 165 снарядов, среди которых реактивная и ствольные артиллерия, ударные БПЛА и кассетные боеприпасы.
Пушилин отметил, что обстрелы повредили четыре частных дома, пять объектов гражданской инфраструктуры – торговый центр, детский сайд, школу, котельную и ЛЭП.

Ранее МЧС России сообщало, что при повторном обстреле ВСУ пострадали 4 спасателя, которые тушили пожар в частном секторе после предыдущей атаки. Двое сотрудников попали в больницу, еще двоих отправили на амбулаторное лечение.

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#днр
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Над Белгородской областью комплексы ПВО за два часа сбили 7 беспилотников ВСУ
07 июля 2024, 00:02

Фото: istockphoto/Aterrassi

Над Белгородской областью этим вечером, 6 июля, за два часа сбили 7 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, комплексы ПВО отбивали украинскую атаку с 21.15 по 23.20.
«В период с 21.15 по 23.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Министерства обороны.
Ранее сообщалось, что недалеко от Калининградской области заметили американский разведывательный БПЛА. По данным телеграм-канала SHOT, беспилотник RQ-4B Global Hawk барражировал над Польшей в 50 километрах от границы с Россией.

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В Горловке при обстреле ВСУ пострадали 9 человек, в том числе 4 спасателя МЧС
06 июля 2024, 23:04

Фото: iStock/Standart

В Горловке ДНР при повторном обстреле города со стороны ВСУ пострадали 9 человек, среди которых 4 спасателя МЧС России. Об этом сообщили в самом ведомстве и мэр Приходько.
Как пояснили в МЧС, Украина начала новый обстрел, когда спасатели тушили пожары в частном секторе, вызванные предыдущей атакой.

«Осколочные ранения получили двое сотрудников. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Еще двое - направлены на амбулаторное лечение», – сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
По данным спасателей, обстрел также повредил пожарную автоцистерну.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ удалось освободить село Сокол в ДНР, которое располагается в Покровском районе республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, поселок отбили силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».
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#минобороны
#обстрел
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В ЛНР похоронили у мемориала 20 неопознанных российских солдат, погибших в СВО
06 июля 2024, 21:16

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В Луганской Народной Республике похоронили 20 неопознанных российских солдат в братской могиле у мемориала «Незаживающая рана Донбасса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места событий. Прощание с погибшими в ходе СВО бойцами прошло под звуки траурного марша и оружейные залпы, передает агентство.
Как пояснила изданию омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока, солдаты погибли в первых неравных боях в 2022 и 2023 году и, хоть имена их неизвестны, уже проводится ДНК-экспертиза для установления личности каждого из бойцов.

Старший помощник главы СУ СК России по ЛНР Елена Марковская рассказала журналистам, что следственный комитет поможет и приложит все усилия, чтобы имена погибших стали известны и были высечены на безымянных плитах.

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Новый британский премьер Стармер дал обещание и дальше поддерживать Украину
06 июля 2024, 19:13

Фото: istockphoto/andriano_cz

Соединенное Королевство будет и дальше поддерживать киевский режим после смены кабмина. Об этом в телефонном разговоре с политиком Владимиром Зеленским заявил новый премьер-министр Британии Кир Стармер.
«Премьер-министр начал с того, что для него было важно подтвердить непоколебимую приверженность Великобритании Украине в свой первый день пребывания на этом посту», — цитирует Стармера его канцелярия.

Стармер добавил, что смена британского кабмина не повлияет на поддержку для Украины. Политики поговорили также о саммитах НАТО и Европейского политсообщества.

Премьер выразил надежду, что скоро лично встретится с Зеленским, чей президентский срок завершился 20 мая.

Стармер занял свой пост в минувшую пятницу, 5 июля.

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#владимир зеленский
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«Боевой хорёк»: Сибирские десантники приручили хорька на СВО
SHOT: Сибирские десантники приручили хорька на СВО
06 июля 2024, 18:39

Фото: iStock/Annaissakova

Сибирские десантники приручили хорька в зоне специальной военной операции. Теперь пушистый «боец» защищает провизию от грызунов и каждый день радует «боевых товарищей» своей лаской. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что хищник сам пришёл в пункт временной дислокации новосибирского автобатальона. Кадры с хорьком военнослужащие прислали волонтёрам Народного фронта.




Примечательно, что дикий зверек не побоялся солдат и сразу с ними подружился. При этом никого другого на «свою» территорию пушистый боец не подпускает, а с грызунами, которые рискуют покуситься на еду, хорек безжалостно расправляется.

Ранее сообщалось, что глава Коми Владимир Уйба объявил, что передал котенка по имени Симба матери погибшего участника спецоперации Романа Попова. Этого котенка Роман приютил во время службы в зоне военных действий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#спецоперация
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На Украине задержали уклонистов, собиравшихся на надувных кругах пересечь реку Тису
На Украине задержали 4 мужчин, собиравшихся на надувных кругах сбежать по Тисе
06 июля 2024, 18:05

Фото: iStock/kitzcorner

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании четырех мужчин, которые на надувных кругах намеревались по реке Тиса сбежать за границу. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчины заплатили местному жителю от 7 до 8 тысяч долларов за незаконное сопровождение до границы. Уклонисты также получили от своего помощника надувные круги и направились к Тисе, где их и встретил пограничный наряд.

Преступников и их помощника доставили в пограничное подразделение для составления административных протоколов.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ прозвали «рекой смерти» Волчью в Харьковской области. Украинские войска на постоянной основе совершают безуспешные попытки перебросить через эту реку резервы.

Напомним, в прошлом месяце количество погибших уклонистов, найденных в реке Тиса на границе с Румынией, достигло тридцати пяти.

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#украина
#пограничники
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Губернатор Смирнов: житель Курской области в больнице после попадания дрона ВСУ
06 июля 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Leonid Eremeychuk

Водитель грузовика получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
«В настоящее время он доставляется в Курскую областную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь», — уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, мобилизация на Украине вышла на новый уровень. Теперь военнообязанных отлавливают в парках, метро, торговых центрах, на выездах из Киева. Военкомы в прямом смысле используют собак.

Помимо этого, уклонистам приходят внушительные штрафы за непредоставление обновленных данных в военкомат. Речь идет о сумме в 17 тысяч гривен, что в пересчете на рубли составляет 37 тысяч.

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#война
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