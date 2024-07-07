Украинский военный оказался в плену из-за уехавших к проституткам сослуживцев

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Украинский военнослужащий Алексей Торишний рассказал, что был схвачен российскими военными в плен из-за уехавших к проституткам сослуживцев, рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.
Украинец рассказал, что ожидал ротации на передовой на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Его коллеги, которые должны были заменить его, пошли к проституткам. Они пригласили и Торишниго, но он отказался, не пожелав изменять своей жене.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели два дня с девушками по вызову в съемной квартире и своевременно не вернулись в подразделение. В результате Торошний оказался в плену.
Ранее стало известно, что иностранные проститутки в Норвегии разработали новую схему привлечения клиентов, утверждая, что они беженки из Украины.
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели два дня с девушками по вызову в съемной квартире и своевременно не вернулись в подразделение. В результате Торошний оказался в плену.
Ранее стало известно, что иностранные проститутки в Норвегии разработали новую схему привлечения клиентов, утверждая, что они беженки из Украины.
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Александр Климов