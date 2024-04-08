Заслуженный спасатель России Щетинин рассказал, как обезопасить семью при наводнении

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Люди, живущие в местах, где каждый сезон происходит половодье, понимают, что, как только придёт весна, неминуемо наступит подтопление. Первое, что нужно сделать главе семьи, – с наступлением тепла повторить с домочадцами план действий на случай подъёма воды.
Об этом заявил «Радио 1» заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московкой области Сергей Щетинин.
Главное, понять, как и куда и куда вы будете уходить, если понадобится, продолжил Щетинин.
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«Желательно даже написать это на бумаге – просто сесть за стол в один из вечеров за ужином и записать, что вы будете делать, что с собой возьмёте, какие медикаменты, какой запас продуктов, какую одежду, что возьмёт ваш сын, дочка, бабушка и так далее. Нужно определить, какую мебель и технику поднять на второй этаж», – сказал собеседник «Радио 1».
Главное, понять, как и куда и куда вы будете уходить, если понадобится, продолжил Щетинин.
«Хорошо, если у вас есть родственники, живущие в вашем посёлке или деревне где-то повыше, и вы на сто процентов уверены, что туда вода никогда не придёт. Но с ними нужно договориться заранее, что в случае потопления вы к ним придёте или приедете», – отметил специалист.Если началось бурное таяние снега, и ситуация грозит паводком, необходимо слушать и смотреть прогноз. Когда вода начнёт подниматься, желательно оповестить об этом соседей.
«Если же вы получили по телефону сообщение о том, что нужно срочно покинуть район затопления от администрации муниципалитета или МЧС, возьмите то, что вы подготовили, и без паники выходите из дома. Лучше сделать это заранее и по возможности двигаться в путь сбора. Хорошо, если организован транспорт. Если у вас есть своя лодка, и вы владеете навыками управления, это тоже хорошо», – добавил спасатель.В первую очередь, по его словам, нужно эвакуировать инвалидов, больных и пожилых людей, а также беременных женщин.
«Они не могут сделать это самостоятельно, и позаботиться в первую очередь надо о них. Если нет такой возможности, а вода поднимается слишком быстро, надо подняться на второй этаж или на последний этаж многоквартирного дома, взяв с собой всё необходимое – одежду, продукты, заряженный телефон. Далее нужно сигнализировать спасателям каким-то ярким предметом, повесить флаг или даже тряпку. Они будут искать вас, ориентируясь по этим приметам и по телефону. Специалисты могут увидеть на крыше яркий предмет и понять, что там находятся люди», – заключил Сергей Щетинин.Ранее в Подмосковье был объявлен предпоследний, оранжевый, уровень погодной опасности. Причина – весеннее половодье. В регионе подтоплены дома, дворы, перекрыто автомобильное движение по нескольким мостам.
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Лора Луганская