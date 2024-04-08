Заслуженный спасатель России Щетинин рассказал, как обезопасить семью при наводнении

Люди, живущие в местах, где каждый сезон происходит половодье, понимают, что, как только придёт весна, неминуемо наступит подтопление. Первое, что нужно сделать главе семьи, – с наступлением тепла повторить с домочадцами план действий на случай подъёма воды.