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«Заставили подметать»: Парикмахерская, где мастер «наказала» пенсионерку, закрылась

Пермская парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась
11 марта 2024, 13:57
Фото: istock / jacoblund

Фото: istock / jacoblund

Парикмахерская «Pro Стрижка» в Перми, где издевались над пенсионеркой, закрылась по старому адресу. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, сейчас на улице Плеханова, 55 нет салона красоты. На входе повестили объявление о переезде на новую точку, но конкретный адрес не указали. В офисе рядом информагентству сказали, что парикмахерская закрылась примерно в январе-феврале, а сейчас в помещении никого нет.

Напомним, на прошлой неделе в социальных сетях распространилось видео, на котором женщина, очень коротко побритая, подметает пол в помещении, а на нее в это время в грубой форме кричит сотрудница, заставляя «шевелиться быстрее».


Выяснилось, что это — наказание пенсионерки, которая забыла дома деньги для оплаты услуг парикмахера. Следственный комитет РФ выяснил, что это произошло еще в 2023 году. Возбуждено дело по статье «Побои».

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«Хотел сфотографироваться»: В музее восьмилетний ребенок выстрелил из ружья в свою мать
Под Калининградом в музее восьмилетний мальчик ранил из винтовки свою мать
11 марта 2024, 14:51

Фото: istock / maxim4e4ek

Во время посещения музея в Калининградской области сын случайно выстрелил в мать из винтовки. Как сообщает Телеграм-канал Shot, мальчик хотел сфотографироваться с экспонатом.
Несчастный случай произошел в музее «Старь» в посёлке Низовье. Восьмилетний ребенок зашел в подсобное помещение и увидел пневматическую винтовку, из которой сотрудник музея стрелял по фигуркам.

Мальчик схватил оружие в руки, хотел сфотографироваться и случайно выстрелил в мать. Пострадавшую доставили в больницу с пневмострельным ранением ладонной поверхности и оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Барнауле неизвестные обстреляли машину с тремя детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве вынесли приговор убийце сотрудника Роспотребнадзора
11 марта 2024, 14:02

Фото: iStock/Pawel Kajak

Мосгорсуд вынес приговор Рустаму Батырбекову за разбой и убийство. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.
В сентябре прошлого года в Москве произошло убийство сотрудника Роспотребнадзора. Рецедивист Батырбеков напал на женщину и жестоко избил её на западе Москвы. По данным следствия, пойти на преступление мужчину заставила «внезапная личная неприязнь».

В момент преступления рядом никого не было, что позволило Батырбекову безнаказанно совершить нападение. Тело 51-летней Радченко с проломленной головой нашли в сентябре 2023 года в сквере Кунцевского района. Батырбеков напал на нее, забрал все ценные вещи и совершил убийство. Ранее он не был знаком со своей жертвой.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, убийца был задержан по горячим следам и арестован. Сегодня, 11 марта, суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также наложил ограничение свободы под надзором на протяжении двух лет после отбытия основного срока.

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#роспотребнадзор
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Семья с ребенком погибла при пожаре в Новой Москве
11 марта 2024, 13:26

Фото: iStock/Kara Capaldo

В поселении Новофёдоровское в Новой Москве при пожаре в частном доме погибла семья с шестилетним ребенком. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, пожар произошел около шести утра. В этот момент все домочадцы спали. Огонь в считанные минуты распространился по всему дому. Супруги и их шестилетний ребенок погибли.

По словам соседей, дом был построен в 2019 году. При этом хозяева ответственно подходили к пожарной безопасности. Проводка там была качественная. Отапливался дом конвекторами. По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания электрического котла.

Пожарные оперативно прибыли на место возгорания, однако потушить дом быстро не удалось из-за того, что люки с гидрантами были засыпаны снегом и их приходилось откапывать.

По факту смерти троих людей при пожаре возбуждено уголовное дело. Проводится соответствующая проверка.

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Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в метро
Актер из «Уральских пельменей» Соколов сцепился с подростками в переходе
11 марта 2024, 13:19

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге. Как сообщает Телеграм-канал Shot, 58-летний Соколов чуть не подрался с компанией подростков после отдыха в местном баре. Молодые люди утверждают, что актёр с опустошенной бутылкой виски ударил одного из них.
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 марта. После отдыха в заведении Дмитрий продолжил гулять со своим другом и бутылкой спиртного в руке. Около станции «Геологическая» он начал выяснять отношения с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто захотели снять комика на видео.

Сам же актер заявил, что юноши сказали девушке что-то неприятное. При этом друг Соколова сказал, что подростки сами их провоцировали. На кадрах парни просят не трогать их и не вырывать у них телефоны.



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Полсотни пассажиров пострадали из-за технической неполадки самолета
Reuters: 50 пассажиров рейса Сидней — Окленд пострадали из-за потери высоты
11 марта 2024, 12:58

Фото: istock / Diy1

Пассажиры самолета, летевшего из Сиднея в Окленд, получили травмы из-за резкой потери высоты судном. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на газету New Zealand Herald.
Отмечается, в ходе выполнения рейса LA800 авиакомпании LATAM Airlines возникла неожиданная техническая проблема, спровоцировавшая резкое снижение самолета примерно на 100 метров.

Одна из пассажирок рассказала, что во время полета она почувствовала нечто похожее на «небольшое быстрое падение». После происшествия воздушное судно совершило запланированную посадку в Окленде. Всем пострадавшим пассажирам оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке военный самолет Ан-12 запросил аварийную посадку из-за отвалившегося колеса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Украинская ДРГ попыталась прорваться в Россию в Белгородской области
11 марта 2024, 12:32

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинская диверсионно-разведывательная группа из 15 человек попыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области, однако была отброшена назад российскими пограничниками. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, порядка 15 украинских диверсантов попытались прорваться на территорию России через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Они были вооружены автоматами М4. Также имели полный комплект боеприпасов, гранаты и взрывчатку.

Российские пограничники встретили украинских диверсантов огнем и отбросили их обратно на территорию Украины. По предварительным данным, во время боя было уничтожено около пяти боевиков.

Местные власти и Минобороны РФ официально информацию не подтверждали.

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#украина
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В Подмосковье ликвидируют крупный пожар на складе
11 марта 2024, 11:12

Фото: пресс-служба МЧС России

Сегодня, 11 марта, около 9 часов утра на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании нежилого помещения в посёлке Родники.
Огонь охватил склад со стройматериалами. Площадь пожара - 700 квадратных метров.

«Предварительно, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства.
За время пожара его площадь увеличилась почти вдвое. Кровлю склада не удалось сохранить. Она обрушилась от огня. Ликвидация пожара осложнилась разгерметизацией контейнера с горюче-смазочными материалами. Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах. Кроме того, на самом складе хранилось очень много деревянных изделий.
Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.

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#подмосковье
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В Подмосковье пациентка рехаба обвинила охранника в спаивании и изнасиловании
11 марта 2024, 11:01

Фото: istock / Zbynek Pospisil

В Московской обшласти пациентка рехаба обвинила охранника в изнасиловании и спаивании. Женщина лечилась в клинике от алкогольной зависимости.
Как сообщает Телеграм-канал Shot, 40-летняя Татьяна в феврале прошла курс реабилитации в «Медальянс клиник». Там москвичка познакомилась с охранником. Женщина утверждает, что после выписки сотрудник службы безопасности пригласил ее на свидание. 7 марта он вызвал Татьяне такси до отеля «Пирамида» в деревне Борисовка под Подольском.

Там воздержание бывшей пациентки реабилитационного центра закончилось и женщина снова употребила спиртное. 8 марта мужчина снова предложил ей выпить, а когда Татьяна попыталась уйти, он начал принуждать ее пить алкоголь и изнасиловал.

Женщине удалось спастись только через сутки, когда новый знакомый вышел в магазин. После выходных Татьяна заявила на охранника в полицию.

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В столичном отделении Почты России взорвалась граната в посылке
11 марта 2024, 10:34

Фото: iStock/JessAerons

В Москве при разгрузке в отделении Почты России взорвалась одна из посылок, там оказалась граната. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, взрыв произошёл ранним утром 11 марта при разгрузке машины на улице Лётчика Бабушкина, 38. По словам сотрудников почты, посылка взорвалась, а внутри можно было увидеть зеленую гранату. В результате инцидента никто не пострадал.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они выяснили, что граната страйкбольная, и угрозы нет. В настоящее время полиция ищет отправителя и получателя взрывоопасно посылки.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово у пассажира взорвалась свето-шумовая граната. 54-летний мужчина положил снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж проходил через рентген. Полицейские начали выяснять у мужчины, что у него в багаже. В это время граната сработала.

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