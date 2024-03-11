«Заставили подметать»: Парикмахерская, где мастер «наказала» пенсионерку, закрылась

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Парикмахерская «Pro Стрижка» в Перми, где издевались над пенсионеркой, закрылась по старому адресу. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, сейчас на улице Плеханова, 55 нет салона красоты. На входе повестили объявление о переезде на новую точку, но конкретный адрес не указали. В офисе рядом информагентству сказали, что парикмахерская закрылась примерно в январе-феврале, а сейчас в помещении никого нет.
Напомним, на прошлой неделе в социальных сетях распространилось видео, на котором женщина, очень коротко побритая, подметает пол в помещении, а на нее в это время в грубой форме кричит сотрудница, заставляя «шевелиться быстрее».
Выяснилось, что это — наказание пенсионерки, которая забыла дома деньги для оплаты услуг парикмахера. Следственный комитет РФ выяснил, что это произошло еще в 2023 году. Возбуждено дело по статье «Побои».
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Напомним, на прошлой неделе в социальных сетях распространилось видео, на котором женщина, очень коротко побритая, подметает пол в помещении, а на нее в это время в грубой форме кричит сотрудница, заставляя «шевелиться быстрее».
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Алина Юрчак