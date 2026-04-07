В Таганроге мужчина застрелил родителей из карабина и скрылся на автомобиле
В Таганроге мужчина застрелил родителей и скрылся. Полиция ведёт его розыск. Подробности приводит пресс-служба МВД России по Ростовской области.
Вечером 6 апреля 32-летний житель Таганрога Варшам выстрелил в отца и мать из карабина «Сайга». После убийства он сел в свой автомобиль Kia Sportage и уехал с места преступления. На текущий момент полиция не установила его местонахождение. Мотивы этого преступления остаются неизвестны.
Отмечается, что ранее правоохранительные органы уже привлекали мужчину за приобретение и хранение наркотических средств. Кроме того, Варшам состоял в тематических футбольных чатах и в беседе для нетрадиционных знакомств среди мужчин. Следователи проверяют эти сведения для установления возможных причин случившегося.
