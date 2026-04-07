Загадочно пропавшая звезда шоу «Холостяк» найдена мертвой
Звезду венгерской версии шоу «Холостяк» Аннабеллу Ловас, пропавшую при загадочных обстоятельствах, нашли без признаков жизни. Об этом пишет британское издание The Sun.
В начале марта 2025 года на испанском острове Гран-Канария, который является частью Канарских островов, обнаружили тело женщины. Она была обнажена ниже пояса. Личность погибшей установили недавно: ею оказалась 32-летняя Аннабелла Ловас. Ее родственники подали заявление об исчезновении в том же году.
Ловас участвовала в венгерской версии популярного шоу «Холостяк» в 2021 году. Вместе с другими участницами она боролась за сердце олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Давида Тота.
Аннабелла активно вела социальные сети, где делилась информацией о своем лечении рака груди. Согласно данным полиции, после успешной борьбы с онкологическим заболеванием у женщины возникли психологические проблемы, и она переехала на Канарские острова. Предварительно установлено, что незадолго до смерти Ловас оказалась без средств к существованию и вела бродяжнический образ жизни.
