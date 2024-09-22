Зеленский планирует начать визит в США с помещения завода посещения завода боеприпасов

Президент Украины Владимир Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода в Пенсильвании, где производятся боеприпасы - одна из важнейших потребностей Киева, сообщает Associated Press.
«Ожидается, что в начале напряженной недели в Соединенных Штатах он отправится на армейский завод боеприпасов Скрэнтона, укрепляя поддержку Украины», – сообщает издание.
Уточняется, что данный завод один из немногих в стране, который производит 155-миллиметровые боеприпасы, поставляемые Киеву.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) может быть разрешено наносить удары вглубь российской территории.
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Александр Климов