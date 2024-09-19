Подполье: под Николаевом зафиксированы удары по боевикам ВСУ

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Российские силы нанесли удар по расположению боевиков ВСУ, а также по месту размещения техники противника под Николаевом, пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Ночью пару раз прилетело в Первомайском районе. Один из них по ферме, где бандеровцы технику ставили. Второй по «располаге», — пояснил координатор сопротивления.Он добавил, что взрыв был рядом с Вознесенском. Сейчас выясняются подробности.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года, когда власти тогда еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву помочь отразить агрессию со стороны Киева. Западные СМИ назвали спецоперацию «вторжением».
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