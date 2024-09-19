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Назван населенный пункт, откуда бегут украинские солдаты

ТАСС: боевики ВСУ покидают позиции в поселке Гродовка под Красноармейском
19 сентября 2024, 08:12
Фото: istock/Olha Romaniuk

Фото: istock/Olha Romaniuk

Боевики Вооруженных сил Украины покидают свои позиции в поселке Гродовка под Красноармейском. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Противник бежит из Гродовки. Свои позиции они практически полностью покинули», — пояснил источник.

Отмечается, что в поселке остаются точечные и немногочисленные очаги сопротивления.



24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что боевик ВСУ под Курском пытался расстрелять мужчину с пятью детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Показательная казнь»: «Азовцы»* убили офицера на Сватовско-Кременском направлении
Марочко: «Азовцы»* убили дезертиров и офицера в Невском, расположенном в ЛНР
19 сентября 2024, 07:44

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики националистического полка «Азов»* на показ расстреляли своих солдат, которые дезертировали с позиций в районе населенного пункта Невское в ЛНР. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что «Азов»* был создан в 2014 году. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории России.

До этого сообщалось, что на линии боевого соприкосновения под Купянском растет число украинских националистов из «Азова»*.

«Во временно оккупированном населенном пункте ЛНР Невское националисты из «Азова»* провели перед строем показательную казнь», — сообщил он.

По его словам, было расстреляно 5 военных 12-й бригады спецназначения "Азов"*. Отмечается, что они пытались сбежать с передовой. Марочко добавил, что таким способом украинское командование возобновило борьбу с повальным дезертирством Вооруженных сил Украины. Помимо этого, подполковник отметил, что среди убитых был один офицер.

Ранее боец российского батальона «Каскад» рассказал о зверском изнасиловании 13-летней девочки боевиками батальона «Азов»* в одном из городов Донецкой области. По его словам, перед тем как изнасиловать девочку, боевики наносили ей порезы, причиняя физическую и моральную боль.

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*Запрещенная в России организация.
#суд
#лнр
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Боевик ВСУ под Курском пытался расстрелять мужчину с пятью детьми
Житель Суджи заявил, что его с пятью детьми пытался расстрелять военный ВСУ
19 сентября 2024, 07:15

Фото: iStock/Artem Zakharov

Украинский военный в Судже пытался расстрелять мужчину с пятью детьми. Об этом информирует ТАСС.
Местный житель Роман Яценко рассказал, что он эвакуировался из города с детьми, солдат Вооруженных сил Украины начал стрелять в них из автомата.

По словам мужчины, он работал в другом городе, но, когда ситуация в Судже начала ухудшаться, вернулся, чтобы забрать свою семью. Яценко отметил, что, когда он пришел в город за женой и детьми, там уже находились украинские военные. По его словам, они открыли огонь по гражданским, мужчина насчитал как минимум девять расстрелянных автомобилей с мирными жителями.

«И он начал работать. Я, крикнул, «на землю», все бегом. Хлоп. Ну, по-простунски пролезли, потом прошли за светофор. Явно он это видел, тут невозможно ошибиться, взрослый, ребенок», — рассказал местный житель.

Помимо этого, Яценко добавил, что в сторону Курска он с детьми ушел через поля.

В начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. 7 августа начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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#ребёнок
#военные
#бпла
#светофор
#город
#мужчины
#всу
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Военный ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов
Военный ВСУ Гусак рассказал об убийстве по приказу трех пленных бойцов ВС РФ
19 сентября 2024, 06:47

Украинский военный Александр Гусак признался, что расстрелял трех пленных российских солдат по приказу своего командира.
По словам Гусака, ему приказал это сделать командир взвода с позывным «Электрик». Гусак сообщил, что сначала отказался выполнять приказ, но командир пригрозил расправой. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня выхода не было», — добавил он.
Также Гусак рассказал, что его взвод получил задачу расстрелять гражданский поезд в Курской области. С 6 августа в этом регионе идут боевые действия, и недавно Вооруженные силы России начали контрнаступление.

Ранее сообщалось, что Командир роты Вооруженных сил Украины Сергей Таранюк, осужденный на 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР), признался в расстреле автомобиля с гражданским. Таранюк рассказал, что стрельба по машинам, не реагировавшим на требования остановиться, была обычным делом.

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#убийство
#днр
#плен
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Осужденный командир ВСУ Таранюк признался в расстреле машины с гражданским
Осужденный командир роты ВСУ Таранюк: ВСУ расстреливают машины с гражданскими
19 сентября 2024, 06:33

Фото: istock/rina Piskova

Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Таранюк, осужденный на 29 лет колонии за убийство мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР), признался в расстреле автомобиля с гражданским.
Таранюк рассказал, что стрельба по машинам, не реагировавшим на требования остановиться, была обычным делом. Его слова приводит РИА Новости.

«В нашей морской пехоте были случаи, когда машина ехала, не останавливалась... и по ней открывали огонь. В одном из таких случаев в машине находился гражданский человек», — заявил он.

Ранее Таранюк назвал имя командира ВСУ, запретившего эвакуировать мирных жителей из Мариуполя. Им был Владимир Баранюк, командир 36-й бригады морской пехоты, которому президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины за оборону Мариуполя в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы», в ходе специальной военной операции. По данным журналистов издания Forbes, беспилотники этого типа несут на борту другие дроны, в частности FPV-дроны, которые затем используются для атак на противника.

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#стрельба
#оружие
#человек
#всу
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Мощнейшее оружие России готово к бою: заявление главкома ВМФ
Главком ВМФ Моисеев: готовность применить оружие ТОФ высокая
19 сентября 2024, 06:20

Фото: istock/eugenesergeev

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев высоко оценил готовность к применению мощнейшего оружия Тихоокеанского флота (ТОФ).
По его словам, вооружение 25-й дивизии подводных лодок находится на крайне высоком уровне готовности, передает РИА Новости.

Моисеев подчеркнул надежность и современность техники, отметив, что российские корабли оснащены передовыми системами вооружения, которые обеспечивают безопасность страны. Адмирал также сообщил о предстоящих испытаниях атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», которые начнутся этой осенью.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы», в ходе специальной военной операции (СВО). По данным журналистов издания Forbes, беспилотники этого типа несут на борту другие дроны, в частности FPV-дроны, которые затем используются для атак на противника.

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#безопасность
#сво
#вооружения
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«Даже гвоздю порадуюсь»: школьница из Курской области рассказала о родном доме
Пятиклассница Варя из Курской области поделилась переживаниями о родном доме
19 сентября 2024, 06:12

Фото: istock/Irina Tiumentseva

Пятиклассница Варя Чайкина из города Суджа в Курской области рассказала РИА Новости о своих переживаниях по поводу разрушений в родном городе. Девочка выразила готовность помочь родителям восстанавливать дом после возвращения.

«Даже если уцелеет только гвоздь, я ему порадуюсь», — сказала Варя.

Она отметила, что пока семье неизвестно, в каком состоянии находится их дом, но они надеются вернуться и начать восстановление.

Девочка рассказала, что у них в Судже остался одноэтажный дом с железной крышей и деревянный гараж, который она помогала красить.

«Когда приедем, будем записывать, чего не хватает, и восстанавливать всё по порядку», — добавила она.
С 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия, затронувшие также город Суджа.

Ранее сообщалось, что российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.
Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

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#дом
#девочка
#всу
#удар
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В США предупредили о возможной катастрофе в Курской области
NI: вторжение ВСУ в Курскую область может обернуться катастрофой
19 сентября 2024, 06:02

Аналитики американского журнала The National Interest (NI) предупредили, что вторжение украинской армии в Курскую область рискует стать катастрофой для ВСУ.
По словам экспертов Дэниела Бесснера и Дерека Дэвисона, спустя месяц после начала атак на регион, они не изменили ход конфликта с Россией.

«Атаки на Курскую область не принесли ощутимого результата, и Украина вместе с союзниками должна сосредоточиться на поиске путей для переговоров с Россией», — заявили аналитики.
Эксперты отметили, что российское наступление в регионе может привести к значительным потерям для ВСУ, вынудив их либо отступить, либо потерять большое количество солдат.

Ранее сообщалось, что Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что возможна его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе визита последнего в США. Однако он не уточнил ни время, ни место предполагаемых переговоров.

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#сша
#россия
#украина
#регион
#всу
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Россия впервые применила новейшее оружие в зоне СВО
Россия впервые применила «дроны-авианосцы» в зоне СВО
19 сентября 2024, 03:01

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы», в ходе специальной военной операции (СВО).
По данным журналистов издания Forbes, беспилотники этого типа несут на борту другие дроны, в частности FPV-дроны, которые затем используются для атак на противника.

«Беспилотники-матрешки» стали значимым технологическим достижением и позволили доставить ударные дроны в тыл украинских позиций на расстояние до 40 километров от линии фронта. Такие дроны позволяют наносить более точные удары и минимизировать риски для операторов, делая систему вооружений еще более эффективной в условиях боевых действий.

Ранее заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что Киев выдал удар украинской ракетой по Харькову за атаку Вооруженных сил России. По его словам, украинская противовоздушная оборона (ПВО) выпустила зенитную управляемую ракету, которая поразила гражданские объекты, включая детские площадки.

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США меняют стратегию по Украине: что теперь ждет конфликт
Посольство США: мы намерены помогать Украине до заключения мирного соглашения
19 сентября 2024, 02:53

Представители посольства США в России сообщили в беседе с «Известиями», что Вашингтон продолжит поддержку Украины вплоть до достижения мирного соглашения.
«Мы будем оказывать помощь украинскому правительству и народу до тех пор, пока не будет заключен прочный и справедливый мир», — заявили в посольстве.
Однако точное значение термина «справедливый мир» не было уточнено.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил изменение риторики США по поводу украинского конфликта. По его словам, Вашингтон уже не рассчитывает на победу Украины, и это заставляет их снижать ожидания.

«Администрация Байдена стремится сыграть роль миротворца, отсюда и изменения в риторике, направленные на возможные договоренности о прекращении огня», — добавил Кортунов.
Ранее американский разведчик Скотт Риттер заявил, что переломный момент в конфликте на Украине произошел до атаки ВСУ на Курскую область, добавив, что украинские войска несут значительные потери.

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