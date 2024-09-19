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Боевики Вооруженных сил Украины покидают свои позиции в поселке Гродовка под Красноармейском. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Противник бежит из Гродовки. Свои позиции они практически полностью покинули», — пояснил источник.
Отмечается, что в поселке остаются точечные и немногочисленные очаги сопротивления.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что боевик ВСУ под Курском пытался расстрелять мужчину с пятью детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова