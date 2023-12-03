«Зеркало недели»: В украинских Сумах прозвучали взрывы

Сейчас осматривается место происшествия, проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.Cогласно одной из них, нападавший на экс-депутата х аэропортов. Особое внимание уделяется аэропортам Шереметьево и Внуково — именно они ближе всего находятся к загородному отелю, где было обнавружено тело Кивы.По информации Telegram-канала BAZA, cожительница Ильи Кивы рассказала следователям, что экс-депутат всегда старался соблюдать меры предосторожности. Например, он каждый раз уходил в лесополосу отеля, чтобы записать видео. Делал он это для того, чтобы нельзя было определить местность, где он находится. По одной из версий, в этот раз Кива мог также отправиться в лес, чтобы записать ролик для своего Telegram-канала.Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Мужчина проживал там со своей сожительницей. Он устраивал по территории отеля ежедневные прогулки. И в день убийства повторил свой маршрут, однако в свой номер так и не вернулся. Его окоченевшее тело обнаружила одна из сотрудниц отеля. Выяснилось, что тело убитого пролежало в снегу не менее часа.