Жена утонувшего в Карелии офицера Ткаченко рассказала, как пропал ее муж

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Офицер Андрей Ткаченко, тело которого нашли у берега Сегозера в Карелии, погиб в результате начавшегося шторма во время рыбалки. Об этом сообщила супруга офицера в беседе с 47.ru.
По словам женщины, 28 октября ее муж вместе с другом и его сыном отправились на Сегозеро на арендованном катере. Вскоре начался шторм и лодка перевернулась в 400 м от берега. Мальчику удалось выплыть, а тело его отца позже прибило к берегу. Позже сотрудники экстренных служб нашли тело военного.
Напомним, тело офицера нашли в воскресенье, 3 ноября. Его жена рассказала, что Ткаченко совсем недавно вернулся со специальной военной операции, куда отправился в ноябре 2022 года.
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