Четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в доме в Сургуте

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Четыре человека стали жертвами пожара в дачном доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что среди погибших — двое детей. Еще один человек пострадал, его госпитализировали в травматологическую больницу. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.
Согласно информации ведомства, в ликвидации возгорания принимали участие 15 пожарных и 3 единицы спецтехники.
Напомним, в Сургуте вечером в воскресенье, 3 ноября, загорелся дачный дом. При тушении пожара сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, 3-летней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет.
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Согласно информации ведомства, в ликвидации возгорания принимали участие 15 пожарных и 3 единицы спецтехники.
Напомним, в Сургуте вечером в воскресенье, 3 ноября, загорелся дачный дом. При тушении пожара сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, 3-летней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет.
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Екатерина Коршунова