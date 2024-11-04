Два человека пострадали во время взрыва на территории СИЗО в Москве

Фото: iStock/dzika_mrowka
В Москве произошли взрывы на территории Следственного изолятора № 3. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что в результате взрыва двое человек получили ранения и находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Согласно предварительным данным, ЧП могло произойти из-за взрыва кислородного баллона, когда на объекте проводились сварочные работы.
Ранее сообщалось, что 31 октября в результате хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в доме в Сургуте
В Воронеже горит Дворец культуры им. Кирова
Взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры в российском регионе
Согласно предварительным данным, ЧП могло произойти из-за взрыва кислородного баллона, когда на объекте проводились сварочные работы.
Ранее сообщалось, что 31 октября в результате хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в доме в Сургуте
В Воронеже горит Дворец культуры им. Кирова
Взрыв самогонного аппарата разрушил две квартиры в российском регионе
Екатерина Коршунова