Женщина два года слушала радио и мочилась в ведро в подвале, находясь в плену

13 апреля 2026, 13:35

В США пленница 2 года слушала радио и мочилась в ведро в подвале

В городе Сагино (штат Мичиган, США) 58-летняя женщина, имя которой не разглашается, сумела освободиться из подвала, где её удерживали более двух лет. О побеге стало известно изданию MLive.





Инцидент произошёл 15 марта, когда в полицию поступило сообщение о вандализме — заявители жаловались на разбитое окно в их доме. Прибывшие на место правоохранители обнаружили сильно истощённую женщину, которая призналась, что специально разбила стекло, чтобы привлечь внимание и сообщить о своём многомесячном заточении.



По словам потерпевшей, с марта 2024 года её удерживала в подвале Таша Бимон — жена покойного брата пленницы. Всё это время женщина почти не покидала матрас, рядом с которым постоянно работало радио. Кормили и поили её крайне редко, а для справления естественных нужд предоставили ведро.



15 марта жертва впервые осталась в доме одна и немедленно воспользовалась шансом на спасение. Полицейские провели проверку в жилище Бимон и обнаружили в подвале матрас на полу, включённое на полную громкость радио и ведро, содержащее около 23 литров мочи.



Пострадавшую экстренно госпитализировали. Врачи констатировали тяжёлую степень истощения и заявили, что без квалифицированной помощи она бы не выжила. Женщина продолжает находиться в больнице.



2 апреля Ташу Бимон арестовали, она признала свою вину. По версии следствия, мотивом удержания женщины в плену было хищение причитающихся ей выплат, которые подозреваемая забирала себе.



