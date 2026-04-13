Мошенники «защитили» миллионы школьницы в Петербурге

13 апреля 2026, 12:07

МВД: мошенники обманули школьницу на 7 млн руб в Петербурге

Фото: istockphoto/Dzurag

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница стала жертвой обмана. Под давлением аферистов, обещавших «защитить» сбережения её родителей, она отдала ключи от квартиры. В результате злоумышленники похитили из сейфа более 7,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.





Инцидент произошёл в Калининском районе. 9 апреля в полицию поступило сообщение о краже денег из сейфа в квартире на проспекте Металлистов. Как установили стражи порядка, с 20 марта по 9 апреля неизвестные неоднократно звонили 16-летней дочери владельца жилья и под предлогом «защиты» средств от мошенников убедили её оставить ключ от квартиры в условленном месте.



Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого — 22-летнего жителя подмосковной Балашихи — задержали и доставили в Санкт-Петербург.



Правоохранители проверяют его возможную причастность к аналогичным преступлениям.



