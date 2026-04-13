Тело новорожденной девочки нашли в парке Тюмени
Мертвого младенца нашли в парке в Тюмени. Об этом сообщает местный портал 72.RU со ссылкой на несколько неназванных источников.
Прохожие обнаружили тело новорожденной вчера вечером, 12 апреля, на улице Игримской. Причины и обстоятельства ее гибели пока неизвестны. Также неясно, где находятся родители ребенка.
«Мы отправили запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Ответ ожидается», — отмечает издание.