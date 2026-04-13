Тело новорожденной девочки нашли в парке Тюмени

Фото: iStock/globalmoments

Мертвого младенца нашли в парке в Тюмени. Об этом сообщает местный портал 72.RU со ссылкой на несколько неназванных источников.



Прохожие обнаружили тело новорожденной вчера вечером, 12 апреля, на улице Игримской. Причины и обстоятельства ее гибели пока неизвестны. Также неясно, где находятся родители ребенка.

«Мы отправили запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Ответ ожидается», — отмечает издание.
Ранее сообщалось, что в поселке Диксон на севере Красноярского края пятилетняя девочка подверглась нападению стаи бродячих собак, ее госпитализировали с серьезными травмами. В тот момент она играла на детской площадке, дожидаясь возвращения отца из магазина. Агрессивных животных отогнал очевидец.
Лидия Пономарева

