Женщина и ребенок выпали из подъемника на лыжном курорте в Австрии

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Женщина с ребенком выпали из подъемника на горнолыжном курорте в Тироле в Австрии, глава семейства смог удержаться, однако получил травмы. Об этом сообщает австрийский телеканал OE24.
Происшествие произошло в долине Циллерталь на канатной дороге Казермандль утром 8 декабря. Уточняется, что кресло подъемника Лерхвальд-Экспресс, расположенного в горнолыжном курорте Майрхофен поехало назад и врезалось в следующее кресло.
При столкновении кабинок глава семейства смог удержаться и получил легкие травмы. Все три члена семьи были направлены в медицинское учреждение на вертолете.
Людей эвакуировали, а движение подъемника Лерхвальд-Экспресс остановили. Выясняются причины аварии.
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«В результате столкновения на высоте около 10 метров женщина и ребенок упали вниз по крутому склону. Если мальчик чудом отделался легкими травмами, то лыжница получила серьезные повреждения в области таза и спины», - говорится в сообщении.
Людей эвакуировали, а движение подъемника Лерхвальд-Экспресс остановили. Выясняются причины аварии.
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Элина Позднякова