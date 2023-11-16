В Петербурге пьяные мужчины набросились с кулаками на фельдшеров скорой

Фото: istock / Yury Karamanenko
В Зеленогорске задержали двух мужчин, которые напали на сотрудников «скорой помощи». Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
15 ноября двое пьяных мужчин 36 и 40 лет сделали ложный вызов бригады сокрой помощи к кафе на проспекте Ленина и напали на них. Они оскорбляли и толкали приехавших медиков. Известно, что один из хулиганов пнул врача по ноге.
Прибывшие позже Росгвардейцы задержали и доставили нарушителей в отдел полиции. Оказалось, один из них тем вечером отмечал в кафе свой день рождения.
Ранее сообщалось, что в Москве умер 39-летний мужчина после того, как скорая помощь решила не забирать пострадавшего. Медики не стали госпитализировать больного, а просто визуально осомтрели. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Прибывшие позже Росгвардейцы задержали и доставили нарушителей в отдел полиции. Оказалось, один из них тем вечером отмечал в кафе свой день рождения.
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Алина Юрчак