Женщина нашла на помойке почти пять миллионов рублей: почему ее могут посадить
В польском городе Важимице (неподалеку от Щецина) произошел необычный инцидент: местные жители случайно выбросили старый комод, забыв внутри крупную сумму денег — более 50 тысяч евро и несколько десятков тысяч злотых. Вскоре мебель забрала другая женщина, которая обнаружила сбережения уже после того, как принесла комод в свою квартиру, пишет Warsaw.
Когда хозяева вспомнили о спрятанных в ящиках накоплениях и не нашли мебель на мусоросборочной площадке, они обратились в полицию. Правоохранителям удалось восстановить картину происшествия: они изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и выяснили, куда именно перевезли выброшенную мебель.
Как сообщает прокуратура Щецина, женщина, забравшая комод, изначально не знала о деньгах внутри, однако после того, как нашла их, решила оставить себе. В ходе расследования полиция изъяла всю сумму и вернула ее законным владельцам.
Теперь женщине предъявили обвинение в присвоении найденного имущества. Согласно польскому законодательству, ей грозит штраф, ограничение свободы или срок до одного года. Расследование продолжается, подозреваемая находится на свободе.
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