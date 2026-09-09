Женщина нашла на помойке почти пять миллионов рублей: почему ее могут посадить

09 сентября 2026, 22:13

Warsaw: Польку могут посадить из-за комода с деньгами

Фото: istockphoto/darkojow

В польском городе Важимице (неподалеку от Щецина) произошел необычный инцидент: местные жители случайно выбросили старый комод, забыв внутри крупную сумму денег — более 50 тысяч евро и несколько десятков тысяч злотых. Вскоре мебель забрала другая женщина, которая обнаружила сбережения уже после того, как принесла комод в свою квартиру, пишет Warsaw.