Уборщица украла со склада в Дмитрове сигареты на 100 тысяч рублей
Табачную продукцию на сумму более 100 тысяч рублей украла со склада в Дмитровском округе работающая там уборщицей приезжая из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление о пропаже товара подал представитель компании.
«Расследование показало, что табачную продукцию похищала уборщица, работавшая в разные смены в производственных и служебных помещениях», — говорится в сообщении.Женщину задержали и завели против неё уголовное дело, но до суда отпустили, взяв обязательство о явке.
Ранее сообщалось, что Липецкий областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 51-летнего Сергея Кима, который в 2017 году организовал убийства двух москвичей ради их квартир.