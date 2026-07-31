Уборщица украла со склада в Дмитрове сигареты на 100 тысяч рублей

31 июля 2026, 15:54

оригинал Фото: istockphoto.com/FabrikaCr

Табачную продукцию на сумму более 100 тысяч рублей украла со склада в Дмитровском округе работающая там уборщицей приезжая из Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление о пропаже товара подал представитель компании.





«Расследование показало, что табачную продукцию похищала уборщица, работавшая в разные смены в производственных и служебных помещениях», — говорится в сообщении.