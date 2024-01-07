Лобовое столкновение под Новосибирском привело к многочисленным жертвам

Фото: istockphoto/Paolo Cordoni
На трассе Р-254 «Иртыш» произошла серьёзная авария с многочисленными жертвами. В лобовом столкновении погибли четыре человека.
По словам инспекторов ГИБДД и медиков, в результате страшного столкновения погибли на месте оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжёлом состоянии госпитализирован несовершеннолетний ребёнок, ехавший в Toyota Spacio. На месте ДТП продолжают работу сотрудники дорожной полиции, выясняя все подробности и обстоятельства происшедшего.
Читайте также:
Российские туристы попали в ДТП на Шри-Ланке, один человек погиб
Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу
На трассе под Екатеринбургом столкнулись 13 автомобилей
Александр Бойцов