Женщина с двумя детьми ограбила ПВЗ маркетплейса в Кирове

Мужчина случайно устроил пожар в своем доме в Подмосковье и выбежал на улицу, в панике забыв про свою престарелую маму в огне. Как пишет ИА Регнум, инцидент произошел два года назад, следователи изучали обстоятельства произошедшего и сделали вывод, что в действиях Сергея В. (имя изменено) имеется состав преступления. Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.