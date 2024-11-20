Женщина с двумя детьми ограбила ПВЗ маркетплейса в Кирове

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В Кирове женщина с двумя детьми обворовала пункт выдачи заказов маркетплейса на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, кировчанка взломала замок и проникла в помещение ночью. С собой она взяла своих маленьких детей. Женщина обследовала полки с заказами, найдя то, что ей нужно, она сложила позиции в пакет, после чего все трое ушли. Сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.
Воровство попало на камеры видеонаблюдения. Благодаря этому воровку быстро вычислили, а все похищенное имущество изъяли.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Кроме того, проводится проверка вовлечения матерью своих несовершеннолетних детей в преступление.
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Воровство попало на камеры видеонаблюдения. Благодаря этому воровку быстро вычислили, а все похищенное имущество изъяли.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Кроме того, проводится проверка вовлечения матерью своих несовершеннолетних детей в преступление.
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Элина Позднякова