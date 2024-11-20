В Подмосковье мигрант убил 5-месячную дочь за то, что она долго плакала

Дмитрий Лебедь, обвинённый в 5 убийствах и 15 изнасилованиях, получил пожизненное заключение. Маньяк расчетливо и холоднокровно расправлялся со своими жертвами. Но у Абаканского душителя была и другая сторона жизни – он был сыном, братом и заботливым любовником. О жизни Дмитрия Лебедя и откровениях его сожительницы расскажет «Радио 1».