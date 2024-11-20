В Подмосковье мигрант убил 5-месячную дочь за то, что она долго плакала

Фото: iStock/eranicle
В подмосковных Люберцах мигрант жестоко убил свою 5-месячную дочь за то, что она долго плакала. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». На данный момент, как отмечается, 28-летний иностранец уже задержан.
По информации издания, все произошло накануне, 19 ноября, в одной из люберецких квартир, гражданин Таджикистана нанес младенцу множество ударов по голове, от которых она скончалась. По данным канала «112», у ребенка диагностированы гематомы по всему телу.
Завтра мигранту должны избрать меру пресечения на время расследования.
Читайте также:
В Иркутской области браконьеры убили женщину, приняв ее за зверя
Поймали на остановке и изнасиловали: жена абаканского душителя Лебедя рассказала, как жила в браке с маньяком
В российской школе учитель обвинил девочку после оскорблений мигранта-одноклассника
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 28-летний гражданин Республики Таджикистан», — приводят сообщение следователей.
Завтра мигранту должны избрать меру пресечения на время расследования.
Читайте также:
В Иркутской области браконьеры убили женщину, приняв ее за зверя
Поймали на остановке и изнасиловали: жена абаканского душителя Лебедя рассказала, как жила в браке с маньяком
В российской школе учитель обвинил девочку после оскорблений мигранта-одноклассника
Данил Пономарев