Парень дочери депутата Госдумы вынес из квартиры драгоценностей на миллион рублей

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Семью бывшего мэра Оренбурга и депутата Госдумы Владимира Ильиных обокрали на миллион рублей. Выяснилось, что это был молодой человек дочери чиновника.
Как сообщает Telegram-канал Baza кражу первой заметила супруга экс-мэра, которая во время сборов в гости недосчиталась колец из белого золота с бриллиантами. Вернувшись домой она решила пересчитать все драгоценности и поняла, что пропало намного больше.
Сначала женщина заподозрила в шалости младших детей, но когда они сказали, что не брали украшение, взгляд упал на молодого человека дочери – 19-летнего Максима.
Сначала парень долго отрицал кражу, но затем сознался, что сделал это вынужденно. По его рассказу, он устроил ДТП с дорогим автомобилем, и ему нужны были средства для компенсации ущерба. Помимо драгоценностей он украл пару швейцарских часов и мобильный телефон.
Когда о краже узнал сам Владимир Ильиных, он вместе с женой и парнем отправился в «Москву-Сити», где якобы находится мужчина, которому было передано награбленное. Однако его там не оказалось.
Тогда Максим начал умолять не писать заявление в полицию. К делу подключился его отец, и им даже удалось компенсировать часть украденного. Однако затем они оба пропали и не выходили на связь.
После этого 26 октября жена экс-мэра Оренбурга всё же написала заявление в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Семья Ильиных посчитала, что ущерб составил 935 тысяч рублей.
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Сначала женщина заподозрила в шалости младших детей, но когда они сказали, что не брали украшение, взгляд упал на молодого человека дочери – 19-летнего Максима.
Сначала парень долго отрицал кражу, но затем сознался, что сделал это вынужденно. По его рассказу, он устроил ДТП с дорогим автомобилем, и ему нужны были средства для компенсации ущерба. Помимо драгоценностей он украл пару швейцарских часов и мобильный телефон.
Когда о краже узнал сам Владимир Ильиных, он вместе с женой и парнем отправился в «Москву-Сити», где якобы находится мужчина, которому было передано награбленное. Однако его там не оказалось.
Тогда Максим начал умолять не писать заявление в полицию. К делу подключился его отец, и им даже удалось компенсировать часть украденного. Однако затем они оба пропали и не выходили на связь.
После этого 26 октября жена экс-мэра Оренбурга всё же написала заявление в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Семья Ильиных посчитала, что ущерб составил 935 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова