Женщина вымогала у любовника деньги за молчание и иномарку
Никулинский районный суд столицы признал жительницу Москвы виновной в вымогательстве и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. Как установило следствие, фигурантка угрожала своему бывшему партнеру, занимавшему пост заместителя гендиректора сети ресторанов, разоблачением их интимной связи перед его женой и общественностью, пишет РИА Новости.
По данным судебных материалов, интимные отношения между подсудимой и потерпевшим продолжались с осени 2023 года по июль 2024-го. Зная, что для мужчины важны семья и деловая репутация, женщина систематически требовала от него крупные денежные суммы.
В августе прошлого года потерпевший перевел вымогательнице деньги, однако на этом ее требования не закончились. Вскоре она потребовала еще более крупную сумму либо покупку апартаментов, а впоследствии сменила требование на передачу автомобиля Porsche Cayenne. В ноябре 2024 года в одном из ресторанов на западе Москвы женщина подписала договор купли-продажи и расписку о получении средств, хотя в реальности деньги ей не передавались. В этот момент в заведение вошли полицейские, проводившие оперативный эксперимент.
В ходе судебного разбирательства изучили переписку, в которой подсудимая также грозила потерпевшему налоговыми проверками, публикациями видео и отправкой сообщений его детям. Суд квалифицировал действия женщины по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»).
При этом суд предоставил отсрочку реального отбывания приговора до достижения ее несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста. Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение районного суда без изменений.
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