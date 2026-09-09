Женщина вымогала у любовника деньги за молчание и иномарку

09 сентября 2026, 18:24

Женщину осудили на девять лет колонии за шантаж бывшего любовника в Москве

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Никулинский районный суд столицы признал жительницу Москвы виновной в вымогательстве и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. Как установило следствие, фигурантка угрожала своему бывшему партнеру, занимавшему пост заместителя гендиректора сети ресторанов, разоблачением их интимной связи перед его женой и общественностью, пишет РИА Новости.